В Італії виявили імператорський культовий храм, де язичництво співіснувало з християнством

Американські дослідники виявили імператорський культовий храм в італійському місті Спелло.

Вважається, що споруда була побудована в IV столітті під час правління імператора Костянтина Великого, який правив Римом з 306 по 337 роки нашої ери. Він був першим римським імператором, який прийняв християнство, пише Аrkeonews.

До цього відкриття дослідників привів рескрипт – лист імператора Костянтина жителям Спелло, у якому він закликав їх святкувати релігійне свято на честь його "божественних предків", сім'ї Флавіїв. Цей документ, виявлений у XVIII столітті, демонструє тонкий підхід до релігійної практики, що допускав змішання традиційних і нових вірувань.

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За словами професора історії Університету Сент-Луїса Дугласа Бойна, відкриття храму є конкретним доказом релігійної спадкоємності між римським і ранньохристиянським періодами.

ФОТО: Дуглас Бойн

Знахідка включає три стародавні стіни, які, як вважається, є частиною храму, присвяченого імператорському культу. Цей храм, за словами Бойна, став "найбільшим свідченням імператорського культу як в Італії IV століття, так і в пізній Римській імперії".

"Є докази з інших місць римського світу, коли християнські правителі підтримували імперські культові практики, і це є неймовірним відкриттям", – додає Бойн.

Бойн і його команда повернуться в Спелло наступного літа, щоб повністю розкопати територію та оглянути весь храм, щоб зробити ще більш значні відкриття.

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