У Японії врятували 90-річну жінку, яка 5 днів провела під завалами після землетрусу

У Японії 90-річну жінку витягли живою з-під завалів двоповерхового будинку через п'ять днів після нищівного землетрусу.
Рятувальники знайшли жінку в місті Сузу префектури Ісікава через 124 години після землетрусу, повідомляє японський суспільний мовник NHK.
На визволення жінки пішло кілька годин, адже її коліна застрягли під меблями у дуже вузькому просторі між першим і другим поверхом, розповів рятувальник Куме Таканорі.
Потерпілу доставили у найближчу лікарню. Зараз жінка почувається добре і навіть може розмовляти, але у неї травмовані ноги.
|Пошкоджені дороги внаслідок землетрусу. Фото: Hirokazu Sanmi/Facebook
Лікар Інаба Мототака дуже радий, що жінку вдалося врятувати спільними зусилля.
За словами рятувальників, людей рідко вдається врятувати за такий тривалий час після катастрофи.
Шанси на виживання в катастрофі значно знижуються після перших 3 днів, а окрім травм, з’являється ризик загибелі від холоду і спраги.
На думку лікаря, літня жінка вижила під завалами, бо йшов дощ, тож вона мала доступ до води.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,5 балів стався у центральній частині Японії 1 січня.
За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 168 людей, а 300 вважаються зниклими безвісти. У префектурі оголосили попередження цунамі.
Рятувальні роботи тривають, але надзвичайникам заважає сніг, що випав якраз у постраждалих районах. Також понад 2,3 тисячі людей у префектурі залишаються "відрізаними від світу" через розбиті дороги.
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