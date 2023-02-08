Як діяти під час землетрусу: поради від ДСНС

Хвиля потужних землетрусів "прокотилась" по всьому світу 6 лютого та забрала кілька тисяч життів.

У Головному центрі спеціального контролю розповіли, що Україна теж належить до того ж поясу сейсмологічної активності, що й Туреччина та Сирія, де трапилося стихійне лихо.

Як діяти у разі землетрусу нагадали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Якщо ви знаходитесь на 1-2 поверхах, треба швидко залишити будинок та відійти від нього на відкрите місце.

Якщо ж ви знаходитесь вище 2 поверху, треба:

залишити кутові кімнати та стати в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів;

укритися під міцними столами, поблизу головних стін чи колон, закрити голову руками;

залишити будинок, коли закінчиться перша серія поштовхів;

за можливості – закрити водопровідні крани, відключити газ і електроенергію.

"Якщо є зв'язок і телефон поруч – зателефонувати до 101 і повідомити про місце перебування.

Якщо телефону поруч немає – кликати на допомогу, аби люди, які перебувають на вулиці почули, що у приміщенні є люди", – пояснюють у ДСНС.

У службі нагадують, що першим ворогом є паніка. Тож під час евакуації з будинку не треба кидатися до сходів або ліфту. Не можна створювати великого натовпу. Будинок треба покинути швидко, але обережно.

Варто остерігатись уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки та віддалитись від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач.

Під час землетрусу не варто користуватися авто: пересувайтесь пішки.

Якщо ж у момент поштовхів ви перебуваєте в авто, треба: