"Грубе порушення гідності жінки й дитини": Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
7789
8 січня 2024

Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. 

Він включив його до списку загроз "глобальному миру та людській гідності", повідомляє Associated Press.

У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. Однією з них він назвав сурогатне материнство. 

Реклама:

Папа зазначив, що у сучасному світі життя ненародженої дитини "перетворене на об'єкт торгівлі".

Папа Римський Франциск. Фото: neneosan/Depositphotos

"Вважаю підлою практику так званого сурогатного материнства, яка являє собою грубе порушення гідності жінки й дитини, засноване на експлуатації ситуаційних матеріальних потреб матері", – сказав він.

Понтифік також наголосив, що дитина є даром, а не "основою комерційного контракту". Тому він закликав до заборони цієї практики в усьому світі.

Також у своєму зверненні Папа Франциск згадував війну в Україні, війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї. 

Крім того, під час промови понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.  

Нагадаємо, Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не проводити для них вінчання або будь-які шлюбні обряди.

Реклама:

Читайте також: "Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 516
Суспільство

Вибір (не) на користь дитини. Як громади мають дбати про інтереси дітей

Марія Марковська
 6794
КУЛЬТУРА

Між патріархатом і фемінізмом. Або що не вчать у школі про "велику мати" української літератури Олену Пчілку

Аріна Кравченко
 7190
#ПОКОЛІННЯ ПЕРЕМОГИ – проєкт про дітей, які формують наше майбутнє

"Намагалася відволікти від війни". Історія школярки, яка організувала "дитсадок" після окупації у себе на подвір'ї