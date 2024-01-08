"Грубе порушення гідності жінки й дитини": Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство

Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства.

Він включив його до списку загроз "глобальному миру та людській гідності", повідомляє Associated Press.

У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. Однією з них він назвав сурогатне материнство.

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Папа зазначив, що у сучасному світі життя ненародженої дитини "перетворене на об'єкт торгівлі".

Папа Римський Франциск. Фото: neneosan/ Depositphotos

"Вважаю підлою практику так званого сурогатного материнства, яка являє собою грубе порушення гідності жінки й дитини, засноване на експлуатації ситуаційних матеріальних потреб матері", – сказав він.

Понтифік також наголосив, що дитина є даром, а не "основою комерційного контракту". Тому він закликав до заборони цієї практики в усьому світі.

Також у своєму зверненні Папа Франциск згадував війну в Україні, війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї.

Крім того, під час промови понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.

Нагадаємо, Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не проводити для них вінчання або будь-які шлюбні обряди.

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