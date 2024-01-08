Нігерійський лідер мегацеркви ґвалтував і катував своїх послідовників – ВВС

Нігерійський лідер "мегацеркви" Темітопе Балогун Джошуа, який помер у 2021 році, ґвалтував і катував своїх послідовників.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС, яке 2 роки проводилось у співпраці з міжнародною медіаплатформою openDemocracy.

Колишні члени церкви розповіли, що Ті. Бі. Джошуа ґвалтував молодих жінок з усього світу кілька разів на тиждень протягом майже 20 років, а тих, хто вагітнів унаслідок насильства – примушував робити аборти.

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За словами потерпілих, чоловік змушував "учнів" називати його "татусем" (Daddy) та прислуговувати йому, а за непослух бив.

Ось ключові факти про скандального "пророка".

Джерело: regionweek

Хто такий Ті. Бі. Джошуа?

Темітопе Балогун Джошуа (Ті. Бі. Джошуа) був лідером "Синагоги, Церкви всіх народів" (SCOAN) – мегацеркви у Лагосі, яка керує нігерійського телевізійною станцією Emmanuel TV.

Пік популярності "пророка" припав на 1990-ті та початок 2000-х. Джошуа збудував великий комплекс, де жив разом зі своїми численними послідовниками. У комплексі з 12 поверхів було багато кімнат, зокрема прихована молитовна кімната, повна дзеркал, і "клініка".

Під час своїх богослужінь Ті. Бі. Джошуа проголошував "зцілення" від гомосексуальності та хвороб, зокрема ВІЛ/СНІДу, сліпоти, раку. Ці проповіді показували по телебаченню.

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Сам Джошуа збирав величезні натовпи під час турів по Африці, Азії та Латинській Америці, а до його церкви щотижня приїжджали близько 15 тисяч людей, перш ніж почалась пандемія.

Однак за тиждень до свого 58-річчя, 5 червня 2021, Джошуа раптово помер. Точна причина не була оголошена, але, за деякими версіями, його могли вбити.

За кілька місяців після смерті лідера церква відновила свою діяльність. Тепер її очолює вдова Джошуа Евелін.

Колишні учасники мегацеркви вже намагались висунути звинувачення проти Джошуа, але SCOAN змусила їх замовкнути. Щонайменше двоє з потерпілих стверджують, що зазнали фізичного насильства.

2 роки тому понад 15 журналістів ВВС на різних континентах розпочали розслідування. Вони зібрали свідчення про численні злочини від 25 очевидців або потерпілих з Великої Британії, Нігерії, Гани, США, Південної Африки та Німеччини.

Що виявили розслідувачі?

Виявилось, що послідовниці секти потерпали від зґвалтування, примусового оголення, насильницьких абортів, фізичного та психологічного насильства.

Одна жінка розповіла, що Джошуа "вибрав" її, коли вона відвідувала недільну школу при церкві, а потім зґвалтував через кілька місяців після того, як батьки віддали її під його опіку.

Після цього Джошуа просив дівчину "вербувати" незайманих дівчат до секти, щоб він міг позбавляти їх цноти. Деякі потерпілі на момент зґвалтування не досягли повноліття.

Коли ж дівчата вагітніли від "пророка", їм робили аборти у спеціальному приміщенні в тому ж комплексі.

Колишня учениця з Південної Африки Сіле розповіла, що їй зробили три примусових аборти в церкві.

Джошуа змушував учнів працювати без оплати, керувати всіма аспектами життя мегацеркви та усіляко прислуговувати йому.

Вони робили йому масаж, допомагали одягатися, розпилювали парфуми, коли він входив до кімнати, одягали йому на руки пластикові рукавички, щоб він міг їсти, не торкаючись їжі.

Учні не могли навіть спати без дозволу лідера, а тих, хто порушував правила, жорстоко карали.

Дев'ятнадцять колишніх учнів розповіли, що були свідками нападів і тортур у церкві, які Джошуа нерідко здійснював сам.

Учнів роздягали, катували струмом, били проводами й батогами. Серед послідовників церкви, яких катували, були 7-річні діти.

Також журналісти зібрали свідчення про те, що Джошуа інсценував свої "чудесні зцілення", які транслювали мільйонам людей по телевізору.

Усі потерпілі, яких опитували ВВС, говорили про індоктринацію, тиск і "промивання мізків" у мегацеркві.

"Синагога, Церква всіх націй" поки що не відповіла на звинувачення.