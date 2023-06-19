Вбивали та морили голодом дітей "заради Ісуса": що відомо про тоталітарну секту у Кенії

Стали відомі деталі перебування людей у секті у Кенії, адепти якої морили себе голодом і навіть вбивали власних дітей, щоб "побачитися з Ісусом".

Про створення культу, його лідера та учасників розповідає CNN.

Проповідника секти заарештували 15 квітня після виявлення чотирьох тіл людей, які, ймовірно, померли від голоду. Пізніше слідчу викопали тіла у місцевому лісі Шакахола. Також багато людей вважаються такими, що пропали безвісти.

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Наразі знайдено понад 300 фрагментів тіл, однак представники міністерства внутрішніх справ Кенії стверджують, що існують десятки так званих братських могил.

Харизматичний лідер

Детективи кажуть, що секта була розділена на вісім окремих поселень з біблійними назвами, наприклад Галілея та Вифлеєм.

Культ готувався до кінця світу під керівництвом пастора Пола Маккензі Нтенге. Сектанти вважали, що голодна смерть була їхнім квитком до порятунку.

Десь на початку 2000-х років Маккензі покинув роботу таксиста і заснував Міжнародне служіння Good News.

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Маккензі став відомий своїми полум'яними проповідями. Він привернув значну кількість прихильників, каже помічник пастора, який працював з ним роками, поки вони не посварилися.

"Спочатку церква була хороша, проблем не було. Проповіді були нормальними, але з 2010 року почалися його послання про кінець світу. Це відбувалося крок за кроком", – каже він.

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Помічник пастора говорить, що Маккензі сказав своїм послідовникам забрати своїх дітей зі школи, позбутися документів, уникати лікарень і почати готуватися до кінця світу.

Маккензі мав величезний вплив на людей завдяки своїй харизматичній ораторській майстерності.

"Пастор подзвонив мені і сказав: "Дочко моя, коли ковчег закриється, ти запізнишся", – каже 26-річна Агнес, колишня членкиня культу.

Дівчина приєдналася до церкви Маккензі, коли ще вчилася в середній школі. За нею пішли й інші члени її сім’ї.

Він переконав Агнес і багатьох, як вона, залишити школу. Агнес каже, що поголила голову й уклала церковний шлюб.

"Деякі його проповіді перетворилися на реальність. Він сказав, що прийдуть хвороби, а потім прийшов коронавірус", – каже вона.

Минулого року вона перевезла всю родину до лісу. Агнес каже, що з часом життя в культі ставало все більш екстремальним.

"Кожного місяця відбувалися зустрічі, на яких він розповідав нам те, що сказав Ісус. Це було боляче", – каже вона.

Агнес каже, що втекла з лісу у вересні минулого року, коли їй сказали, що вона не може отримати допомогу від іншої жінки, щоб народити третю дитину.

"Вбила дітей, щоб побачитися з Ісусом"

У 2018 році влада Кенії заарештувала Маккензі за антиурядову позицію, але так і не притягнула до відповідальності.

Однак після цього Маккензі перебрався у ліс і забрав з собою своїх прибічників.

Дослідники кажуть, що саме в лісі культ Маккензі набув своєї остаточної форми. У судовому свідченні йдеться, що Маккензі сказав своїм послідовникам десь на початку 2023 року, що кінець світу неминучий і що вони повинні почати поститися.

"Він заявив, що піст розпочнеться з дітей, доки не помре остання дитина, потім піде молодь, потім жінки і, нарешті, чоловіки, і що він буде останнім, хто помре і підніметься на небеса", – йдеться у свідченнях.

Коли на початку цього року Френсіс Вандже дізнався, що його донька та її родина перебувають у лісі Шакахола разом з іншими членами культу, його першою реакцією було те, що це неправильно.

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"Я навіть не міг в це повірити. Мені сказали, що в лісі відбувається щось погане. Але я не міг зрозуміти, як вона могла бути там", – каже він.

Дочка і зять Вандже мали гідну роботу. Він знав, що вони відвідують церкву Маккензі. Але коли вони переїхали в ліс, вони сказали йому, що переїжджають в іншу частину Кенії.

Після того, як Вандже отримав тривожний дзвінок, він організував приватну рятувальну місію до лісу, де, за його словами, знайшли його найстаршого онука. Хлопчик був знесилений від голоду, а двоє його братів і сестер були вже мертві. Вандже каже, що їх задушили батьки.

"Це так боляче. Як моя дитина, моя донька, могла перетворитися на таку тварину, що вбивала власних дітей лише тому, що вона хотіла побачити Ісуса?" – говорить він.

Вандже хоче забрати свого онука за кілька тижнів.

"Він пройшов через пекло. Коли його врятували, він сказав, що якби рятівники прийшли трохи пізніше, він би вже пішов побачитися з Ісусом, тому що його могила вже там",– каже кенієць.

Маккензі каже, що "ніколи не бачив, щоб хтось голодував"

Державний патологоанатом Кенії каже, що багато зі знайдених останків мають ознаки сильного голоду, деякі були задушені, а деякі отримали травми тупими предметами.

Серед загиблих були десятки дітей. Також є свідчення про те, як наприкінці минулого року голодні діти тікали з лісу.

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Поліція витягла з лісу безліч послідовників, багато з яких не хотіли, щоб їх рятували. Навіть тих, хто вмирав.

"Коли вони потрапили до лікарні, деякі назвали неправдиві імена, а інші відмовилися лікуватися, вони не хотіли, щоб їм допомогли", – каже доктор Девід Ман'онг'о, медичний керівник окружної лікарні.

Врятованих послідовників утримують у сусідньому рятувальному центрі, де терапевти намагаються розірвати їхні емоційні та психологічні зв’язки з Маккензі.

Минулого тижня прокурор заявив, що 65 людей, врятованих з лісу, були звинувачені в спробі самогубства через відмову від їжі.

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На нещодавньому слуханні у суді Маккензі заперечив будь-яку інформацію про жахи, які, на думку свідків, інспекторів і тих, хто вижив, сталися в лісі Шакахола.

Коли його запитали про звинувачення у тому, що послідовники його групи морили своїх дітей голодом за його вказівками, Маккензі сказав, що "ніколи не бачив, щоб хтось голодував".

Пастор і його найближчі послідовники перебувають під вартою з моменту виявлення масових поховань, хоча їм ще не висунули звинувачення. Прокурори продовжують просити суд продовжити термін тримання під вартою, щоб забезпечити подальше розслідування.