На Одещині троє дівчат отруїлися чадним газом з генератора

В Одеській області вночі проти 9 січня троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор.

Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Постраждалих дівчат віком 12, 13 та 15 років з діагнозом отруєння госпіталізували в Березівську лікарню.

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"Причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора (в будинку)", – зазначають у ДСНС.

Фото: Betsie Van der Meer/Getty Images

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська повідомила, що генератор був встановлений у підсобному приміщенні. Звідти через відчинене вікно у будинок і потрапив газ.

"Разом із дівчатами у домі перебували дві жінки. Одна з них працює в місцевій лікарні, тому коли дітям стало зле, вона своєчасно відреагувала.

Отруєння діагностували також в однієї з жінок. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", – повідомила Любов Гордієвська.

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