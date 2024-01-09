На Одещині троє дівчат отруїлися чадним газом з генератора

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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9 січня 2024

В Одеській області вночі проти 9 січня троє дітей отруїлися чадним газом  через неправильно встановлений генератор.

Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Постраждалих дівчат віком 12, 13 та 15 років з діагнозом отруєння госпіталізували в Березівську лікарню.

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"Причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора (в будинку)", – зазначають у ДСНС. 

Фото: Betsie Van der Meer/Getty Images

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська повідомила, що генератор був встановлений у підсобному приміщенні. Звідти через відчинене вікно у будинок і потрапив газ. 

"Разом із дівчатами у домі перебували дві жінки. Одна з них працює в місцевій лікарні, тому коли дітям стало зле, вона своєчасно відреагувала.  

Отруєння діагностували також в однієї з жінок. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", – повідомила Любов Гордієвська. 

Раніше ми повідомляли, що в Австралії жінка вбила чоловіка овочевим супом із 50 пігулками від біполярного розладу. 

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