В Австралії жінка вбила чоловіка овочевим супом із 50 пігулками від біполярного розладу

В Австралії судили жінку, яка у 2020 році отруїла чоловіка овочевим супом із 50-ма пігулками від біполярного розладу.

Жителька штату Квінсленд Джудіт Енн Венн підмішала в суп для свого чоловіка Ленса Хілтона Венна смертельну дозу рецептурних таблеток, вважаючи, що це був "єдиний вихід з нестерпної та безнадійної ситуації".

69-річна жінка визнала себе винною у вбивстві. Її засудили до тюремного ув’язнення 4 серпня, повідомляє The Guardian.

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Суд міста Брісбена заявив, що Джудіт Енн Венн зазнала фізичного та емоційного насильства від чоловіка, а її злочин став наслідком "трагічної низки подій".

Фото ілюстративне: rafalstachura /Depositphotos

Джудіт Венн опікувалася чоловіком Ленсом, який мав біполярний розлад. У подружжя було троє дорослих доньок.

За 18 місяців до вбивства стан чоловіка значно погіршився – він став збудженим і агресивним. Джудіт зазнавала фізичного та емоційного насильства, хронічно недосипала, перебувала в ізоляції та була у розпачі.

Також 12 серпня 2020 року Ленс Венн купив у сусіда човен за 20 тисяч доларів, що "спричинило фінансовий стрес" для сім’ї.

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Жінка сподівалася, що стан чоловіка покращиться 14 серпня, оскільки в цей день у нього була призначена зустріч із психологом.

Однак вночі чоловік пішов гуляти й зранку опинився біля будинку доньки. Тоді жінка розчинила 50 таблеток її чоловіка у домашньому супі, який розклала по контейнерах у морозильній камері.

Коли Ленс повернувся до їхнього будинку, Джудіт подала йому порцію супу з пігулками. Також жінка порізала чоловіку зап'ястя, коли він був непритомний, але причиною смерті стало передозування.

Після цього Джудіт намагалася накласти на себе руки. У передсмертному листі жінка написала, що не хоче, аби її сім'я жила в умовах стресу, який вона пережила. Вона хотіла вберегти доньок від необхідності дбати про Ленса.

Психіатри встановили, що Джудіт Венн страждала від тяжкого депресивного розладу, надмірного стресу і когнітивних спотворень.

"Суд почув, що Джудіт Венн мінімізувала і приховувала фізичну агресію чоловіка щодо неї, ймовірно, через сором, вірність йому і бажання позбавити дітей зайвих турбот.

Погіршення когнітивних спотворень Венн, що характеризуються катастрофічним мисленням, обмежувало її здатність вирішувати проблеми або приймати раціональні рішення", – сказала суддя Френсіс Вільямс.

За цих обставин Джудіт повірила, що єдиним виходом з нестерпної ситуації була смерть чоловіка та самогубство.

При винесенні вироку суддя врахувала, що Венн не становила небезпеки для суспільства, зазнала фізичного, словесного та емоційного насильства, а також "зробила кроки до реабілітації" і визнала свою провину.

Жінку засудили до 8 років і 6 місяців ув'язнення. Водночас вона має право на умовно-дострокове звільнення після майже 3 років перебування за ґратами.

Нагадаємо, у Нью-Йорку судили росіянку, яка намагалася вбити українку чизкейком, аби викрасти її особистість.

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