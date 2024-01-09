Вода в пляшках містить нанопластик, який здатен проникати в клітини організму – дослідження

Бутельована вода може містити набагато більше частин нанопластику, що здатен проникати в клітини організму, ніж вчені вважали раніше.
У ході дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, науковці з Колумбійського університету представили нову технологію підрахунку наночастинок у воді з пляшок, повідомляє CNN.
Мікропластик – це фрагменти полімеру, розміром від 1 мікрометра до 5 міліметрів, водночас розмір частинки нанопластику менше ніж 1 мкм. Через тканини травного тракту або легень вони можуть потрапляти в кров й розносити синтетичні хімічні речовини по всьому тілу.
Вчені дослідили склад питної води трьох популярних в США брендів й виявили, що в кожному літрі міститься від 110 тисяч до 370 тисяч частинок нанопластику. Раніше вважалося, що їх близько 300 на літр.
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|Фото: mikroman6/Getty Images
"Ми виявили мільйони наночастин, які можуть бути неорганічними, органічними або деякими іншими частинками пластику", – сказав співавтор дослідження, науковець Бейжан Ян.
Частинки нанопластику у воді вперше виявили у 2018 році, коли вчені дослідили склад 11 різних брендів питної води.
Тоді науковці виявили, що кожен літр води у середньому містив 10 пластикових частинок, ширших за людську волосину, й ще близько 300 – менших.
"У виробництві пластику використовують хімічні речовини, які згодом потрапляють в організм людини. Оскільки температура тіла вища, ніж ззовні, ці хімічні речовини мігрують із пляшок і можуть потрапляти до печінки, нирок, мозку і навіть просочуватися через плацентарний бар'єр, опиняючись в організмі майбутньої дитини", – каже співавторка дослідження Шеррі Мейсон.
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За її словами, дослідження підтверджує доцільність порад експертів, які рекомендують пити водопровідну воду зі скляних або нержавіючих посудин.
Порада поширюється і на інші продукти та напої, упаковані в пластик, додала Мейсон.
Раніше ми повідомляли, що світове забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року.
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