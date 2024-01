Вода в пляшках містить нанопластик, який здатен проникати в клітини організму – дослідження

Бутельована вода може містити набагато більше частин нанопластику, що здатен проникати в клітини організму, ніж вчені вважали раніше.

У ході дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, науковці з Колумбійського університету представили нову технологію підрахунку наночастинок у воді з пляшок, повідомляє CNN.

Мікропластик – це фрагменти полімеру, розміром від 1 мікрометра до 5 міліметрів, водночас розмір частинки нанопластику менше ніж 1 мкм. Через тканини травного тракту або легень вони можуть потрапляти в кров й розносити синтетичні хімічні речовини по всьому тілу.

Вчені дослідили склад питної води трьох популярних в США брендів й виявили, що в кожному літрі міститься від 110 тисяч до 370 тисяч частинок нанопластику. Раніше вважалося, що їх близько 300 на літр.

"Ми виявили мільйони наночастин, які можуть бути неорганічними, органічними або деякими іншими частинками пластику", – сказав співавтор дослідження, науковець Бейжан Ян.

Частинки нанопластику у воді вперше виявили у 2018 році, коли вчені дослідили склад 11 різних брендів питної води.

Тоді науковці виявили, що кожен літр води у середньому містив 10 пластикових частинок, ширших за людську волосину, й ще близько 300 – менших.

"У виробництві пластику використовують хімічні речовини, які згодом потрапляють в організм людини. Оскільки температура тіла вища, ніж ззовні, ці хімічні речовини мігрують із пляшок і можуть потрапляти до печінки, нирок, мозку і навіть просочуватися через плацентарний бар'єр, опиняючись в організмі майбутньої дитини", – каже співавторка дослідження Шеррі Мейсон.

Фото: Oscar Wong/Getty Images

За її словами, дослідження підтверджує доцільність порад експертів, які рекомендують пити водопровідну воду зі скляних або нержавіючих посудин.

Порада поширюється і на інші продукти та напої, упаковані в пластик, додала Мейсон.

Раніше ми повідомляли, що світове забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року.