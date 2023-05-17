Світове забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року – ООН

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 травня 2023

Організація об’єднаних націй заявила, що глобальне забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року.

Для цього необхідні серйозні зміни, які водночас є "практичними та доступними".

Вони також можуть принести трильйони доларів вигоди, йдеться у звіті Програми ООН з довкілля за 2023 рік, повідомляє The Guardian.

Першим кроком має стати відмова від недоцільного використання пластику, наприклад, від надмірного пакування. 

Наступними кроками, які пропонує ООН, є збільшення повторного використання пластику, наприклад, багаторазових пляшок.

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 Фото: evrmmnt/Depositphotos

Також ООН пропонує збільшити обсяги переробки й замінювати пластик "екологічно чистими" альтернативами.

Якщо ці зміни будуть втілені, забруднення пластиком може знизитись приблизно до 40 млн тонн у 2040 році, прогнозують в організації.

Якщо ж уряди не вживатимуть таких заходів, рівень забруднення сягатиме 227 млн тонн.

В ООН кажуть, що ці зміни принесуть вигоду на трильйони доларів у період до 2040 року завдяки зменшенню шкоди, яку пластик завдає здоров'ю, клімату та довкіллю.

Наразі 22% пластикових відходів утилізуються неправильно: потрапляють на звалища, спалюються на відкритих майданчиках або потрапляють у навколишнє середовище.

За оцінками експертів, з 1950 року на звалищах і в природі накопичилось 4,9 млн тонн пластику.

Він забруднює всю планету, від вершини Евересту до найглибших океанів. Люди споживають мікропластик з їжею та водою, і його частинки були виявлені навіть у крові та грудному молоці.

Нагадаємо, за час великої війни Росія завдала українській природі збитків на 2 трильйони гривень.

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