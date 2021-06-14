Науковці придумали, як перетворити пластик на ванілін

Вченим з Единбурзького університету вдалося перетворити використану пластикову пляшку на ванілін за допомогою кишкової палички.
Науковці вважають свою розробку новим способом вирішення проблеми забруднення Землі, йдеться у пресрезілі університету.
"Наша робота кидає виклик сприйняттю пластику як проблемних відходів та демонструє його використання як нового ресурсу, з якого можна отримати високоцінні продукти", – вважає один з авторів дослідження доктор Стівен Воллес.
Щорічно у світі утворюється близько 50 мільйонів тонн відходів ПЕТ – міцного і легкого пластика, який використовують для упаковки харчових продуктів, соків, води тощо.
Дослідники виявили, що звичайна кишкова паличка може стати "помічником" у процесі перетворення пластику у ванілін. Для цього її модифікували та задіяли у хімічних реакціях.
Так науковцям вдалося перетворити терефталеву кислоту, яку використовують для виготовлення пластику, у ванілін.
|Фото: photkas/Depositphotos
Вчені стверджують, що утворений таким шляхом ванілін придатний до споживання, але потрібні подальші дослідження, щоб перевірити його безпечність.
Ванілін використовують в харчовій і косметичній промисловості. Світовий попит на ванілін в 2018 році перевищив 37 тис. тонн.
Нагадаємо, українські школярі придумали свої способи переробки пластикових відходів.
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