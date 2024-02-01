У Китаї стратили пару, яка викинула двох дітей з 15-го поверху

У Китаї чоловіка та його обраницю стратили за те, що вони викинули двох малюків із вікна багатоповерхівки. Їм ввели смертельні ін’єкції.

Чжан Бо та його обраниця Є Ченчен інсценували "випадкове" падіння дітей чоловіка від першого шлюбу з вікна 15-го поверху. Малюки нібито "заважали" парі "створити нову сім'ю", пише CNN.

Зазначається, що коли Чжан Бо закрутив роман з Є Ченчен, він приховав свій шлюб і батьківство. Згодом він розлучився зі своєю дружиною.

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Як стало відомо під час суду, Є Ченчен вважала двох дітей Чжана "перешкодою" для їхнього одруження та "тягарем для їхнього майбутнього спільного життя". Вона неодноразово закликала Чжана вбити малюків і погрожувала порвати з ним, якщо він цього не зробить.

У листопаді 2020 року Чжан, змовившись зі своєю обраницею, викинув свою дворічну доньку та однорічного сина з вікна своєї квартири на 15-му поверсі.

Горе-батька і його кохану засудили до страти в грудні 2021 року.

Верховний народний суд назвав мотиви злочину "надзвичайно огидними" та "особливо жорстокими", повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Новина про їхню страту зібрала сотні мільйонів переглядів і схвальних коментарів у китайській соціальній мережі Weibo.

Вважається, що Китай щороку лідирує у світі за кількістю страчених і засуджених до смертної кари.

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Нагадаємо, у штаті Алабама (США) провели першу в світі страту увʼязненого шляхом вдихання азоту. Таке покарали присудили 58-річному Кеннету Сміту, засудженому за замовне вбивство, яке він скоїв більше 30 років тому.







