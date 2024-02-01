Homo sapiens з’явилися в Європі раніше, ніж вважалося – дослідження

Дослідження фрагментів кісток, виявлених у печері в Німеччині, дали підставу вченим стверджувати, що Homo sapiens з'явилися в Європі на тисячі років раніше, ніж досі вважалося.

Також вчені дійшли висновку, що Homo sapiens могли співіснувати разом з неандертальцями.

Відповідні дослідження опубліковані в журналах Nature та Nature ecology & Evolution, пише Reuters.

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Вчені повідомили, що за допомогою древньої ДНК вони ідентифікували 13 скелетних решток Homo sapiens у печері під середньовічним замком у німецькому місті Раніс. Дослідники встановили, що вік кісток становить приблизно 47,5 тисяч років. До цього часу найдавнішими рештками Homo sapiens вважали знахідки на півночі центральної та північно-західної Європи віком 40 тисяч років.

Дослідники ідентифікували кістки на основі мітохондріальної ДНК, яка відображає материнську спадковість. Однак для вчених досі невідомо, чи схрещувалися Homo sapiens у Ранісі з неандертальцями.

Вид Homo sapiens виник в Африці понад 300 тисяч років тому. Та досі залишається незрозумілим, як зазначають вчені, як Homo sapiens з'явився в Європі та яку роль відіграв наш вид у вимиранні неандертальців, які зникли приблизно 40 тисяч років тому.

У дослідженнях йдеться, що тоді клімат у Європі був холоднішим, ніж зараз. Однак Homo sapiens, незважаючи на своє африканське походження, відносно швидко адаптувався до холодних умов.

Дослідники також прийшли до висновку, що невеликі мобільні групи мисливців-збирачів використовували печери, щоб зігрітися.

Homo sapiens полювали на великих ссавців, зокрема північних оленів, коней, бізонів і шерстистих носорогів. Як зазначають вчені, знаряддя для полювання, зокрема наконечники до стріл, знайшли в Польщі та Чехії, Німеччині та Бельгії, на Британських островах, що, ймовірно, доводить ранню присутність Homo sapiens у цьому північному регіоні.

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ФОТО: REUTERS

"Цікаво, що ранні Homo sapiens і пізні неандертальці харчувалися м'ясом великих тварин, що могло призвести до конкуренції обох видів. Однак нам все ще потрібні додаткові дані, щоб більш повно зрозуміти роль і вплив клімату та нових груп Homo sapiens на остаточне вимирання неандертальців у Європі", – додає Джефф Сміт.

Нагадаємо, археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.