Рятувальники показали лютневий ранок на горі Піп Іван. ФОТО
У Карпатах станом на ранок 12 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та вітряно, температура повітря становить -2°C.
На світлині, яке опублікували в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту, рятувальний пост досі укутаний шаром снігу.
На горі зафіксовано північно-західний вітер, швидкість якого 5 м/с.
"Природа створює найпрекрасніші картини у світі", – повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
|Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Раніше рятувальники показували, як виглядає Піп Іван при видимості до 50 метрів.
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