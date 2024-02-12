Рятувальники показали лютневий ранок на горі Піп Іван. ФОТО

У Карпатах станом на ранок 12 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та вітряно, температура повітря становить -2°C.

На світлині, яке опублікували в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту, рятувальний пост досі укутаний шаром снігу.

На горі зафіксовано північно-західний вітер, швидкість якого 5 м/с.

"Природа створює найпрекрасніші картини у світі", – повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Раніше рятувальники показували, як виглядає Піп Іван при видимості до 50 метрів.