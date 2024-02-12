Кожен п’ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення – ООН

Загроза зникнення мігруючих тварин стрімко зростає. У зоні ризику – понад 20% видів, які перебувають під міжнародним захистом. Серед них – майже всі види кочових риб.

Про це повідомляють в Організації Об’єднаних Націй з посиланням на звіт Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS).

У звіті йдеться про те, що багатьом з них загрожує вимирання через забруднення, поширення інвазивних видів (тих, які становлять загрозу для флори та фауни) та кліматичні зміни, пише The Guardian.

Дані, зокрема, свідчать про те, що 22% видів (262 із 1189), які занесені до переліку CMS, перебувають під загрозою зникнення. При чому у майже половини з них (44%) різко скорочується чисельність особин.

Фото: CMS

97% акул, скатів і осетрових зі списку перебувають у зоні високого ризику вимирання: з 1970-х років їхні популяції скоротилися на 90%, стверджують вчені.

Також під загрозою зникнення перебувають горили і майже половина всіх черепах, що підпадають під дію конвенції. Зокрема зменшується чисельність колючохвостих черепах, які без зупинок можуть пролетіти майже 13 тисяч кілометрів від Австралії до Аляски.

Крім того, в зоні ризику солом’яні фруктові кажани, які здійснюють найбільшу міграцію ссавців через Африку, а також популяція європейського вугра.

"Тварини у біді, деякі з них є під загрозою зникнення. Проблемною є й тенденція: 44% видів, занесених до Червоної книги, перебувають у стані занепаду, а ризик вимирання мігруючих видів у всьому світі стрімко зростає.

Три з чотирьох видів страждають від втрати середовища існування, сім з десяти – від надмірної експлуатації, яка включає навмисне вбивство (полювання, отруєння або відлов).

Люди можуть не усвідомлювати, що кити, леви, горили, жирафи та багато птахів є мігруючими видами... Це – величезний привід для тривоги", – зазначила Емі Френкель, виконавча секретарка Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин.

Вона додала, що уряди країн також можуть багато чого зробити, щоб запобігти скороченню чисельності тих видів, які перебувають під загрозою зникнення.

Щоб зберегти ті особини, які залишилися, і допомогти популяціям відновитися кількісно, автори звіту радять звести до мінімуму людську інфраструктуру на ключових шляхах їхнього перельоту, плавання і міграції. Також необхідно зосередитися на захисті територій, які мають вирішальне значення для міграцій.

Незважаючи на зусилля зі збереження, 70 видів, занесених до Червоної книги, зокрема степовий орел, єгипетський гриф і дикий верблюд, зазнали скорочення чисельності популяцій за останні 30 років.

"Ми маємо перетворити наукові теорії у конкретні природоохоронні дії. Враховуючи вразливе становище тварин, ми не можемо дозволити собі зволікати", – зазначила Інгер Андерсен, керівниця відділу ООН з питань довкілля.

Нагадаємо, у США пропонують 50 тисяч доларів за дані про загибель вовків, які під загрозою зникнення.