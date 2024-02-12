У США пропонують 50 тисяч доларів за дані про загибель вовків, які під загрозою зникнення

В Орегоні знайшли мертвими трьох сірих вовків, які перебувають під загрозою зникнення. Тепер влада пропонує 50 тисяч доларів винагороду за інформацію про їхню смерть.

Тіла були знайдені після того, як 29 грудня нашийники двох вовків видали "сигнал смерті", пише CNN.

Сигнали привели владу до їхніх тіл. Там вони виявили ще одного мертвого вовка, без нашийника. Ніяких подробиць про те, як загинули вовки, федеральні чиновники не мають.

Тож вони пропонують винагороду за інформацію, яка призведе до арешту, кримінального засудження або цивільного покарання у зв’язку зі смертю тварин.

"Вовки з нашийниками належали до гірської зграї Гіхарта. Це – доросла самка, що розмножувалася, і молодша ​​особина", – йдеться у повідомленні. Третій вовк також був молодим.

Сірі вовки, які живуть на заході штату Орегон, є охоронюваними видами – вони внесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, відповідно до федерального Закону про зникаючі види.

Як зазначили у Службі риби та дикої природи штату Орегон, наразі в зграї Гірхарт-Маунтін залишилися лише сім вовків, зокрема один самецб для розмноження.

Людей, які мають інформацію про загибель вовків, закликають звертатися до федерального агентства або поліції штату Орегон.

Нагадаємо, в Україні планують захищати вовків на законодавчому рівні.