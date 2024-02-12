У німецькому зоопарку вирішили вбити мавп вимираючого виду: їх можуть згодувати хижакам

Керівництво Нюрнберзького зоопарку заявило про намір вбити вимираючих мавп-павіанів нібито через брак простору для їхнього утримання. Це рішення викликало обурення зоозахисників.

У зоопарку живуть 45 особин і майже половини з них планують позбутися, повідомляє німецьке видання Merkur.de.

Частину тварин передадуть вченим для подальших досліджень, а на решту чекає смерть.

У своїй заяві зоопарк пояснює, що група з 45 павіанів надто велика для зоопарку. Там можуть проживати лише 25 особин. Розширення простору вирішило б проблему на певний час.

Бабуїн стрибає на стовбур дерева у своєму вольєрі в Нюрнберзькому зоопарку. Фото: alliance/dpa/Daniel Karmann

Директор зоопарку Даг Енке також розповів, що задля внормування кількості мавп вже вжили чимало заходів. Так, п’ятьох тварин відправили до Парижа, ще 11 – до Китаю. Інші 15, яких мали відправити туди ж, залишилися в Нюрнберзі через "невідповідні умови утримання".

Спроби зберегти структуру і чисельність групи стабільними шляхом тимчасової контрацепції також не дали бажаного результату, йдеться у звіті.

У зоопарку стверджують, що в дику природу їх також не можуть випустити, адже в районах походження немає відповідних територій, де тварини могли б оселитися і жити в безпеці.

Тому після "численних консультацій з експертами", комісія із захисту тварин зоопарку дійшла висновку, що "вбивство гвінейських павіанів також може бути розумним рішенням".

Це викликало шквал обурення зоозахисників. Організація PETA Germany, яка спеціалізується на захисті тварин, звинуватила зоопарк в обмані громадськості за допомогою аргументів про нібито їхній захист і пригрозила порушити кримінальну справу.

"Вбивство "надлишкових", здорових тварин, не є чимось новим у зоопарках. Нюрнберзький зоопарк неодноразово вбивав тварин у минулому, навіть тих, що належать до зникаючих видів, як-от антилопи Мендеса. Це ще раз ілюструє, до якої міри відвідувачів зоопарків вводять в оману, говорячи про нібито збереження видів.

У випадку з гвінейськими бабуїнами, яких зараз планують вбити, зоопарк відкрито визнає, що реінтродукція (повернення) в дику природу неможлива і небажана", – стверджує Івонн Вюрц, експертка і біологиня з організації PETA Germany.

Вона також додала, що у суспільстві більш бурхливо реагують на вбивство левів чи жираф, аніж коли вбивають приматів. Останніх часто використовують в зоопарках як корм для інших тварин.

В організації також запевняють: якщо павіанів все-таки вб’ють, зоозахисники клопотатимуть щодо відкриття кримінальної справи проти осіб, які допустили це.

Нагадаємо, кожен п’ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення.