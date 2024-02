Може змінити уявлення про мисливців-збирачів: вчені дослідили гігантську споруду кам’яного віку

Знайдена у Балтійському морі гігантська конструкція може бути однією з найдавніших мисливських споруд кам’яного віку. Вона може змінити уявлення про життя мисливців-збирачів понад 10 тисяч років тому.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники з Кільського університету в Німеччині натрапили на незвичайний ряд каменів у 2021 році. Він розташований на глибині 21 метра у Мекленбурзькій затоці.

Знахідкою виявилася стіна з понад 1,6 тисячі каменів довжиною близько 1 кілометра. Камені, які з'єднували кілька великих валунів, були майже ідеально вирівняними. Тому природне походження знахідки було малоймовірним.

3D-модель частини кам’яної стіни у Балтійському морі. Фото: PNAS

Дослідники встановили, що стіну, ймовірно, побудували для полювання на північного оленя понад 10 тисяч років тому. Вона була розташована вздовж берегової лінії озера або болота.

Щоб визначити це, науковці проаналізували розвиток регіону. Для цьогоо зібрали зразки осаду, створили 3D-модель стіни та віртуально реконструювали ландшафт, у якому вона була збудована.

За словами авторів дослідження, після закінчення останнього льодовикового періоду (близько 8500 років тому) рівень моря значно підвищився, що призвело б до затоплення стіни. Однак майже 11 тисяч років тому все було інакше.

У цей час все населення Північної Європи, ймовірно, не перевищувало 5 тисяч осіб. Одним з основних джерел їжі для них були стада північних оленів, які сезонно мігрували через малорослинний післяльодовиковий ландшафт.

"Стіну, ймовірно, використовували для того, щоб направляти оленів у вузьке місце між нею і прилеглим берегом озера,, або навіть в озеро, де мисливці кам'яного віку могли легше вбити їх своєю зброєю", – розповів співавтор дослідження Марсель Брадтмеллер.

Реконструкція початкового вигляду кам'яної стіни. Фото: P. Hoy/University of Rostock

Мисливці-збирачі тоді використовували списи, луки та стріли, щоб ловити здобич.

Для створення вузького місця могли використовувати вторинну структуру, але науковці поки що не знайшли жодних доказів цього.

За словами співавтора дослідження Якоба Герсена, цілком ймовірно, що мисливці заводили оленів в озеро, оскільки ті повільно плавали.

"Схоже, що тварин приваблюють такі лінійні структури, і вони більш охоче слідують за структурою, не намагаючись її перетнути, навіть якщо вона лише пів метра заввишки", – пояснив він.

Це відкриття змінює уявлення дослідників про мисливців-збирачів, яких вважали високомобільними. Будівництво такої масивної нерухомої споруди означає, що у цьому регіоні вони могли бути більш прив'язаними до певного місця, ніж вважалося раніше.

