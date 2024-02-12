У США на дні озера знайшли таємничий візерунок з каменів: вчені припустили його походження

ВИПРАВЛЕНО 15.02.2024





У затоці Гранд-Траверз, рукаві озера Мічиган (США) виявили лінію з каменю, довжиною більше півтора кілометра.

Як повідомили, у Chicago Tribune, її знайшов відомий підводний археолог і професор Північно-Західного університету Мічигана Марк Голлі ще у 2007 році. Дослідники намагаються пояснити його походження.

Науковці припускали, що вона може бути творінням природи, а не людини. Саме тому вона привернула увагу багатьох археологів.

Вчені зазначають, що камені можуть вказувати на давню берегову лінію або льодовикове утворення, однак їхнє вражаюче геометричне розташування підвищує вірогідність людського втручання. Затоплене місце було тундрою, коли люди епохи мисливців-збирачів мандрували нею 6-9 тисяч років тому. З цим і пов’язують вік каменів, але точних данів щодо нього наразі немає.

Виявлені камені на дні озера Мічиган Mark Holley

Деякі з науковців припускають, що на одному з каменів висічене зображення мастодонта. Коли з'явилися перші люди, мастодонти були на межі вимирання. Проте ті кілька, що ще існували в Північній Америці, жили південніше, зауважив Чарльз Кліланд, куратор археології Великих озер в Університеті штату Мічиган. Тому цей факт досі не підтверджений.

Деякі науковці припускають, що на одному з каменів висічене зображення мастодонта Mark Holley

Після того, як лінію з каменів знайшли на дні озера Мічиган, один із блогерів порівняв її з англійським Стоунгенджем. Однак археолог Марк Голлі на своєму сайті зазначає, що таке порівняння є недоречним.

“Слід чітко розуміти, що це не мегалітичне місце, як Стоунгендж. Представники преси “приклеїли” цей ярлик, намагаючись створити сенсацію з цієї історії. Однак без відвідин пам’ятки це неможливо. Виявлену “споруду” в затоці Гранд-Траверс-Бей найкраще можна описати як довгу лінію каміння, яка простягається на 1,6 кілометра”, – сказав доктор Голлі.

Однак це не єдине доісторичне затоплене місце в цьому регіоні. Досліджуючи озеро Гурон, одне з п’яти Великих озер Північної Америки, підводні археологи також виявили сліди стародавньої втраченої цивілізації.

Доктор Джон О'Ші з Університету Мічигану працював над подібною “спорудою”, яку виявили в озері Гурон. Він дійшов висновку, що ця структура ідеально підходить для коридорів для полювання на карибу (практика вистежування та вбивства північних оленів карибу для їжі, хутра або в рамках спортивного полювання).

Підводні археологи виявили споруди, подібні на сухопутний коридор: колись він з'єднував північно-східний Мічиган і південний Онтаріо. Вчені кажуть, що це – найскладніша мисливська споруда, яку виявили під Великими озерами. Вона складається з двох паралельних ліній каменів.

Цілком можливо, що споруда в затоці Гранд-Траверз могла виконувати ту саму функцію, як і лінія каменів в озері Гурон. Припускають також, що там могли проводити ритуали.

Де саме знайшли доісторичну “споруду”, підводний археолог Марк Поллі не повідомив з поваги до людей, які проживають у цьому регіоні, а також аби запобігти ненавмисному знищенню пам'ятки.

Важливо: попередня версія новини була опублікована з деякими неточностями. Зокрема, ми порівнювали знахідку з англійським Стоунгенджем, що було некоректним. Також додали уточнення стосовно віку “споруди”.

Нагадаємо, у США виявили затонулий корабель віком понад 150 років.