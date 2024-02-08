У Мамонтовій печері знайшли "кладовище" акул: з-поміж них ідентифікували два нових види

У національному парку "Мамонтова печера" в американському штаті Кентуккі вчені знайшли "кладовище" акул, серед яких виявили два нових види цих хижаків.

Вони жили близько 325 мільйонів років тому, пише Live Science. Археологи припустили, що акули жили в стародавньому морі, яке існувало до того, як утворився надконтинет Пангея.

Два нових види ідентифікували як Troglocladodus trimblei та Glikmanius careforum. Обидва є ктенакантами (вид акули велетенської), давніми "родичами" сучасних акул із захисними гребінчастими колючками на хребті.

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Оскільки скам'янілості в Мамонтовій печері не піддаються впливу стихій, вони зазвичай зберігаються у кращому стані і мають набагато більше деталей, ніж ті скам'янілості, які знайшли на поверхні.

Фото: NPS/Benji Paynose

"У такому середовищі вони мають такий вигляд, ніби вчора вийшли з пащі акули", – сказав Джон-Пол Ходнетт, палеонтолог із Комісії з планування парків і національної столиці штату Меріленд, який працює з програмою палеонтології у Службі національних парків.

Дослідники вважають, що Troglocladodus trimblei міг сягати довжини 3-3,5 метра і мав "зуби, схожі на вилки". Саме від цього й походить його назва, яку перекладають як "печерний розгалужений зуб". Видову назву "тримблі" (trimblei) дали на честь Барклая Тримбла, керівника Мамонтової печери, який вперше їх знайшов у 2019 році.

Щодо Glikmanius careforum, то вона могла бути такої ж довжини, а також мати потужний і міцний укус, який дозволяв їй поїдати інших акул, риб та ортоконів (давніх родичів кальмарів). Ходнетт зазначив, що вони могли поводитися подібно до лимонних або сірих акул.

Нові види вчені ідентифікували завдяки їхнім зубам. Їх виявили у проході Мамонтової печери, довжина якої 676 кілометрів. Він був настільки малим, що дослідники досі не змогли дістати певні рештки акул.

Вчені встановили, що ці два види акул жили і полювали поблизу берега в стародавньому морі, що з'єднувало Північну Америку, Європу і північну Африку. На цьому місці сьогодні розташовані американські штати Кентуккі та Алабама. Воно зникло, коли Африка зіткнулася з Північною Америкою та Європою під час формування Пангеї (надконтинент, який 300 мільйонів років тому містив у собі майже весь суходіл).

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