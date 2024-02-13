"Ворог вчиться на наших помилках": історія нацгвардійця з позивним "Сова"

Нацгвардієць з позивним "Сова" вже два роки захищає Україну від російських окупантів, за цей час він зазнав осколкового поранення.

Бойовий шлях "Сови" почався з піхоти. Спочатку він виконував роль "стрільця-санітара" й брав участь у важких боях проти російських окупантів на Донеччині, розповідають у Національній гвардії.

Тоді головними завданнями було відбиття російських штурмів та евакуація поранених. Чоловік згадує, що ворог намагався брати кількістю особового складу та застосовував броньовану і легкоброньовану техніку.

"Ми давали їм гідну відсіч. Досі всі ті кордони й позиції, які ми мали – є нашими. Але вже під контролем суміжних бригад", – каже він.

Фото: Національна гвардія

Згодом військовий опинився на Запорізькому напрямку – туди "Сова" приїхав Сова вже як оператор БПЛА. Перед ним постали такі завдання: виявлення живої сили противника, вогневих засобів та стеження за пересуванням техніки.

Захисник розповідає, що основні проблеми, з якими стикаються аеророзвідники під час роботи – це дія ворожого РЕБу (радіоелектронної боротьби) та погодні умови.

"Тут ми воюємо з регулярною армією, яка показує достойний результат. Не варто недооцінювати ворога. Ворог вчиться – це факт. Вчиться на наших помилках. Це теж факт", – зазначає "Сова".

Чоловік розмірковує, що робота у війську знайдеться для всіх, а необхідні навички можна здобути під час підготовки й за допомогою навчання.

"Маєш бажання – є можливість бути ким завгодно, ким тобі (бути – ред.) до душі. Головне – бажання", – наголошує він.

Військовий також розповів історію про те, як під час надання домедичної допомоги сам зазнав осколкових поранень правого передпліччя, через які не відчував руку.

"Під час своєї роботи почув по радіостанції доповідь, що у нас є поранені. Я був найближче до них і пішов надавати їм домедичну допомогу, оскільки їхній стан був різної важкості. Мені вдалося їх стабілізувати й передати на евакуацію, але під час надання допомоги їм, поранення отримав і я. Не відчував руку, рука висіла просто. Завдяки реабілітологу я знову в строю і виконую свої завдання", – розповідає військовий.

При цьому на фронті "Сова" час від часу все ж намагається "перемкнутись" і морально перепочити. Зізнається, що допомагає споглядання на захід сонця чи проведення часу з домашніми тваринами.

"Я намагаюсь знайти щось прекрасне", – додає він.

"Сова" каже, що постійно думає про майбутнє.

"Я думаю про майбутнє нашої країни, про майбутнє своєї сім’ї, яку хочу сформувати. Але війна в мене забрала цю можливість. Тепер в мене є одне – перемога", – ділиться боєць.

Він вважає, що перемога буде у тому випадку, якщо народ буде об’єднаним і усвідомлюватиме, що війна в Україні – всюди.

"Війна не тільки тут, не тільки в цих областях – Донецькій, Запорізькій, Луганській. Війна у всій Україні. Не варто ділити та ділитись", – говорить військовий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію курсанта НГУ, який пройшов напівоточення, отримав поранення і знову пішов у бій.

Анна Штопенко, УП.Життя