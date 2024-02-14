Не "Титаніком" єдиним: 14 романтичних фільмів до Дня Закоханих

Провести вечір Дня Закоханих (чи навіть весь день) можна за переглядом романтичного фільму.

Драматичні, детективні чи комедійні стрічки показують кохання у різних формах та проявах.

"УП.Життя" підібрала 14 фільмів від класичних до сучасних, які можна переглянути в День Закоханих.

"Красуня" (1990)

Мелодрама

Скриншот з фільму "Красуня"

Не лише "Титанік" чи "Три метри над рівнем неба" вважаються любовною класикою. Американська мелодрама з Джулією Робертс і Річардом Гіром уже близько чверть століття зберігає популярність серед романтичних фільмів.

Фільм розповідає сучасну історію принца і Попелюшки. За сюжетом, вулична повія Вівʼєн зустрічає на вулицях Манхеттена успішного бізнесмена Льюїса, який закохується в неї чи не з першого погляду. Льюїс та Вівʼєн укладають угоду, згідно з якою дівчина має супроводжувати бізнесмена протягом тижня.

"Покоївка з Манхеттену" (2002)

Мелодрама

Якщо "Красуню" ви вже дивилися і вона вам сподобалась, то ось ще одна історія Попелюшки з Манхеттену.

Покоївка, роль якої виконує Дженніфер Лопес, працює в елітному готелі та виховує 10-річного сина. Одного дня, прибираючи в люксовому номері готелю, вона знаходить розкішну сукню. Купити собі таку героїня й не мріяла, а от приміряти – шанс зʼявився. Під час милування чужою сукнею в номер входить сенатор-мільйонер. І, звісно, закохується в героїню, яку грає юна Дженніфер Лопес.

"Дівчина з Джерсі" (2004)

Комедійна драма

Скриншот з фільму "Дівчина з Джерсі"

Романтичний фільм про втрачене і віднайдене кохання. Головний герой фільму – Оллі Трінке втрачає дружину під час пологів. Разом з дружиною Оллі втрачає й улюблену роботу та життя в Нью-Йорку. Головний герой переїжджає жити до батька, де багато років самотньо виховує доньку.

Одного разу у прокаті фільмів він зустрічає продавчиню, яка настирливо цікавиться його особистим життям. Чоловік всіляко намагається уникнути близького контакту, проте, як кажуть, серцю не накажеш. Незабаром у чоловіка зʼявляється можливість повернутися до колишнього життя в Нью-Йорку, і йому потрібно зробити складний вибір.

"Гола правда" (2009)

Романтична комедія

Головна героїня фільму – молода дівчина Еббі – успішно керує ранковим шоу на телебаченні. Еббі справжній професіонал у роботі, проте зі стосунками їй так не щастить.

Одного разу керівництво пропонує шоу Еббі нового ведучого, який має підняти рейтинги, проте дівчині він зовсім не до вподоби через нахабність та непристойні жарти. Та зрештою, їхні стосунки розвиваються не лише у професійному напрямку.

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

Романтична мелодрама

Фільм режисера Раяна Мерфі за однойменним романом Елізабет Ґілберт. Головну роль у фільмі виконала Джулія Робертс.

Хоч це і романтична історія, але в її основі – любов до себе, яку відшукує головна героїня. Глибоко нещаслива у шлюбі вона розлучається та вирушає у подорож по світу, щоб переосмислити своє життя.

"Коханий з майбутнього" (2013)

Романтична комедія

Британська романтика в поєднанні з науковою фантастикою. Сюжет фільму обертається навколо молодого хлопця, який намагається змінити своє минуле, щоб мати краще майбутнє.

Головний герой захоплюється подорожами в часі. Він постійно повертається в минуле, щоб здаватися кращим в майбутньому для своєї коханої, але все не завжди проходить вдало.

"Винні зірки" (2014)

Мелодрама

Стрічка про чисте підліткове кохання. Головна героїня Гейзел Грейс Ланкасте невиліковно хвора на рак легенів. Її життя підтримують експериментальні ліки.

Гейзел ходить на терапевтичну групу, де знайомиться з 18-річним Августом Вотерсом, який втратив ногу і бореться з остеосаркомою. Вони заводять дружбу, яка переростає у кохання.

"Прихована краса" (2016)

Драма

Драматичний фільм про втрату сенсу життя, який добре розкриває поняття "любові". Головний герой Говард, роль якого грає Вілл Сміт, разом з друзями керує рекламною агенцією.

Кілька місяців тому Говард втратив доньку, після чого не може прийти до тями, попри те, що компанія потребує його участі.

Друзі намагаються прибрати Говарда з компанії дуже незвичним способом, щоб утримати її на плаву.

"Загадкове вбивство" (2019)

Детективна комедія

Якщо ви хочете подивитися романтичний фільм, але з елементами комедії та детективу, то вмикайте "Загадкове вбивство" Кайла Ньюачека з Дженніфер Лопес в головній ролі.

Головні герої фільму – Нік та Одрі – по дорозі у відпустку Європою зустрічаються з Чарльзом, який кличе їх на яхту святкувати заручини свого дядька. Пара погоджується без задніх думок і весело проводить час на яхті з незнайомцями, поки хтось не вбиває нареченого.

Якщо фільм сподобається, можете перегляну й другу частину, де головні герої беруться розслідувати викрадення їхнього друга-мільярдера з його власного весілля.

"Найщасливіша дівчина на світі" (2022)

Трилер

Гостросюжетний фільм розповідає історію Ені Фанеллі, яка живе у Нью-Йорку, де досягла всього, про що тільки могла мріяти. Ені готується до весілля з ідеальним чоловіком та отримує престижну посаду на роботі.

Та минуле Ені до переїзду в Нью-Йорк починає руйнувати її світ. Страшна трагедія, що сталася з головною героїнею, починає вилазити назовні і всі потребують від Ені правди.

"Пурпурові серця" (2022)

Романтичний фільм

Головна героїня Кессі мріє стати співачкою, проте хворіє на цукровий діабет і змушена працювати, щоб забезпечити своє лікування.

Після розмови зі своїм другом, Кессі погоджується на шлюб за розрахунком з молодим морським піхотинцем Люком Морроу.

Фіктивний шлюб дає молодим людям все, що вони хотіли: безкоштовне лікування Кессі та підвищену платню Люку, та не зобовʼязує їх до прояву почуттів. Проте після неочікуваної трагедії, що трапляється з Люком, Кессі розуміє, що її вдавані почуття перетворюються на справжні.

"Переконання" (2022)

Історичний романтичний фільм

Стрічка заснована на однойменному романі Джейн Остін 1817 року.

Головна героїня Енн Елліот, яку зіграла Дакота Джонсон, розриває стосунки з коханим через його матеріальне становище, що не відповідає її сімʼї. Та через сім років родина Елліот опиняється на межі банкрутства, а будинок вимушені здати в оренду.

Несподівано Енн зустрічає капітана Фредеріка Вентворта, з яким вона колись розірвала заручини.

"Коханець леді Чаттерлей" (2022)

Драматичний фільм

Фільм розповідає історію щасливого шлюбу пари з початку ХХ століття: леді Констанс та лорда Чаттерлея, який тривав недовго. Лорд отримав поранення в битві й залишився частково паралізованим.

Пара не розлучилася, але стосунки вже не були такими пристрасними, як раніше. Леді Чаттерлей в'яне на очах, але раптово закохується у молодого єгеря Олівера Паркіна. Чоловік дізнається про зраду, проте готовий заплющити очі на це, якщо дружина завагітніє і подарує йому спадкоємця.

"До тебе чи до мене" (2023)

Романтична комедія

Фільм про старих добрих друзів – Деббі та Пітера, які знайомі ще зі шкільних років. Вони обрали різні шляхи в житті, проте підтримують дружбу. Поки Деббі самостійно виховує сина в Лос-Анджелесі, Пітер будує успішну карʼєру в Нью-Йорку.

Обидва мріють на якийсь час відвернутися від усіх проблем і змінити звичний ритм життя, тому вирішують на тиждень помінятися будинками. І, як виявляється, вони знали один про одного не так багато.

Після такого обміну у Деббі та Пітера несподівано зароджуються романтичні почуття.

"Вибери кохання" (2023)

Романтичний фільм

Інтерактивна стрічка пропонує глядачу не просто дивитися кіно, а й робити вибір замість головної героїні Кемі.

Кемі зустрічається з Полом, який робить їй пропозицію руки й серця. Проте дівчина зустрічає ще двох хлопців, які її також приваблюють. Головній героїні разом з глядачем потрібно зробити вибір, з ким залишитися в стосунках.

Фільм пропонує досить банальний сюжет, але інтерактивна частина, що полягає в деколи складному життєвому виборі, робить його більш цікавим і незвичним.



