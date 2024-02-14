AI Love Bread: японська пекарня використала ШІ для виробництва "романтичного хліба"

Найстаріша пекарня Японії (Kimuraya) спільно з японською компанією електроніки NEC Corp виготовили "Романтичний хліб зі штучним інтелектом". Він представлений у п’яти смаках.

Творці такого хліба стверджують, що нова пропозиція відображає суть почуттів, які для багатьох асоціюються з любов’ю, пише CNN.

Пекарня і компанія електроніки об'єдналися, щоб підвищити свою привабливість серед молодих поколінь японців. Провівши дослідження ринку і своєї клієнтської бази пекарня Kimuraya з'ясувала, що все більше молоді не зацікавлені в романтичних стосунках.

Однак були й ті, які мали сильне бажання піти на побачення і закохатися. Для них пекарня вирішила створити AI Love Bread – хліб, що "відтворює аромати романтики".

ФОТО: NEC Corp

NEC використала свою технологію ШІ для аналізу розмов у телевізійному реаліті-шоу про знайомства. Так у компанії визначили п’ять ключових етапів романтичних почуттів:

доленосна зустріч;

перше побачення;

ревнощі;

розбите серце;

взаємне кохання.

Потім штучний інтелект зібрав тексти приблизно 35 тисяч пісень, пов’язаних із любов’ю та їжею. З них він створив візуальну карту, що поєднує різні стадії любові та певну їжу та смаки.

Так, хліб "Доленосна зустріч" вийшов приправленим солодкою ватою, яка уособлює "повітряні" емоції перших поривів кохання. "Перше побачення" наповнене цитрусовими: лаймом і цедрою апельсина.

Хліб "Ревнощі" має смак фіолетової солодкої картоплі, трюфельної олії та родзинок, а "Взаємне кохання" – це солодко-терпка суміш меду, персика та драконового фрукта.

Виробники здоби сподіваються, що споживання такого хліба надихатиме на закоханість.

Незважаючи на те, що всі складники хліба підбирав штучний інтелект, в процесі його створення не обійшлося без людей.

"Наша роль полягала в тому, щоб "перетворити" інгредієнти на хліб. Ми звернули увагу на кольори, які використовують для візуального вираження романтичних емоцій, і прагнули створити яскравий на вигляд Love Bread", – каже Юкі Кітадзава, розробник пекарні Kimuraya.

Нагадаємо, у День Святого Валентина Місяць і Юпітер влаштовують "побачення".