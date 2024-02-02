На Волині військові урочисто зустріли з пологового багатодітну вдову побратима. ФОТО. ВІДЕО

Із пологового будинку міста Володимира, що на Волині, з військовим оркестром зустріли Наталію Цибу – багатодітну маму та дружину загиблого Героя Сергія Циби.

Новонароджений син – четверта дитина пані Наталії, повідомили у Володимирській міській раді.

"Перед вікнами вишикувалися військовий оркестр, побратими Сергія, друзі їхньої родини, а головне – брат і дві сестрички. Було багато подарунків, квітів, музики, святкових кульок, не вистачало на зустрічі тата", – йдеться у дописі міськради.

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Сергій Циба загинув у червні 2023 року на Харківщині. Воїну 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого було 35 років. Його поховали на Вінниччині.

Новонароджений син – четверта дитина пані Наталії

Як розповіла волонтерка Ірина Смірнова, новонародженого сина Героя назвали Миколкою – таке ім'я ще за життя йому обрав батько.

Новонародженого сина Героя назвали Миколкою

Війна забрала у Наталії Циби вже другого чоловіка, розповідає волонтерка.

Перед вікнами вишикувалися військовий оркестр, побратими Сергія, друзі їхньої родини

"Сергій став справжнім татком для для Тетянки та Михайлика – діток від першого шлюбу Наталки. На превеликий жаль, їхній татусь, Олександр Семенюк, теж загинув на війні у 2022 році.

Нелегка ноша випала на долю Наталки, адже тепер їй самій треба ставити на ноги четверо осиротілих діток", – зазначає Ірина Смірнова.

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УСІ ФОТО: Володимирська міська рада