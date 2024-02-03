У віці 76 років помер Карл Везерс – зірка "Роккі", "Хижака" і "Мандалорця"

Американський актор Карл Везерс помер у віці 76 років. Він відомий своїми ролями у фільмах "Роккі", "Хижак" та інших.

Про смерть актора повідомила його родина. У нього залишилися двоє синів, пише The Guardian.

Найбільшу славу Везерсу принесла роль Аполло Кріда у перших чотирьох фільмах про Роккі. Також він відомий грою у фільмі "Хижак" з Арнольдом Шварценеггером. Він взяв роль, яка спочатку призначалася для боксера Кена Нортона. Везерс нібито отримав роль після того, як розкритикував гру Сталлоне на прослуховуванні.

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"Іноді саме помилки допомагають отримати роль", – сказав він у 2015 році.

ФОТО: Invision/AP

Сильвестр Сталлоне описав Карла Везерса як "невід'ємну частину" свого життя.

А Шварценеггер написав у соцмережах:

"Карл Везерс завжди буде легендою. Надзвичайний спортсмен, фантастичний актор і чудова людина. Без нього ми не змогли б створити "Хижака". Кожна хвилина з ним на зйомках і поза ними була справжньою радістю. Я сумуватиму за ним, і мої думки з його сім’єю".

Як пише ВВС, за свою більш ніж 50-річну кар'єру в Голлівуді, Везерс з'явився у більш ніж 75 фільмах і телешоу.

У 2021 році актора номінували на премію "Еммі" за роль у серіалі "Мандалорець".

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Везерс був режисером двох епізодів серіалу "Зоряні війни", а також епізодів "Закон і порядок" і "Медики Чикаго".

Також він був відомий за фільмами "Джексон на прізвисько Мотор", "Близькі контакти третього роду", "Вісім божевільних ночей", "Ніккі, диявол молодший" та озвучкою у франшизі "Історія іграшок".

Адам Сендлер вшанував актора такими словами:

"Справжня велика людина. Чудовий батько. Чудовий актор. Чудовий атлет. Синів любив понад усе".





