Розголос подіяв: сербський актор-путініст не зніматиметься у серіалі "Білий лотос"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 лютого 2024

Сербський актор Мілош Бикович, який підтримує Росію, не зніматиметься у третьому сезоні серіалу "Білий лотос".

Телеканал HBO розірвав контракт з Биковичем після розголосу та звернення від Міністерства закордонних справ України, повідомляє The Variety та Deadline.

Актор-путініст мав зіграти "кокетливого" росіянина Валентина, який працює інструктором з йоги у готелі. Тепер роль перепишуть, повідомили у HBO. 

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Водночас сам Бикович заявив, що проти нього "розв'язали цілеспрямовану кампанію". На думку путініста, цей прецедент призведе до "перемоги абсурду та поразки мистецтва".

 Мілош Бикович мав зніматись у 3 сезоні американського серіалу "Білий лотос" в Таїланді

Мілош Бикович публічно підтримує загарбницьку політику Росії. Він отримав російський паспорт і знімався у серіалах в тимчасово окупованому Криму. 

Коли стало відомо, що він зіграє у третьому сезоні сатирично-драматичного серіалу "Білий лотос" у 2024 році, це викликало обурення у мережі. 

Міністерство закордонних справ також розкритикувало американську телемережу.

"Мілош Бикович, сербський актор, який підтримував Росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер збирається зіграти головну роль у третьому сезоні серіалу HBO "Білий лотос". НBO, для вас нормально працювати з людиною, яка підтримує геноцид та порушує міжнародне право?" – йдеться у повідомленні МЗС у Twitter (Х).

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Нагадаємо, за словами самого Биковича, він жив у Росії 10 років. У 2019 році Бикович отримав від Путіна медаль Пушкіна за внесок у російську культуру. У 2021 році сербський актор отримав російський паспорт.

  Бикович, зокрема, знімався у російському фільмі "Холоп"

Він також брав участь у зйомках серіалів в тимчасово окупованому Криму, а також грав у фільмах Нікіти Міхалкова. Биковичу заборонений в'їзд до України.

В деяких інтерв'ю Бикович заявляв, що йому близькі російські цінності, що росіяни і серби "один народ", і що Росія "рухається своїм шляхом". При цьому він казав, що актори мають бути поза політикою.

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