"Пташка" вказувала напрямок руху: як аеророзвідники за допомогою дрона врятували прикордонника. ВІДЕО

Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
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5 лютого 2024

Аеророзвідники за допомогою дрона врятували пораненого військовослужбовця Луганського загону. "Пташка" вказувала бійцеві напрямок руху.

Історію порятунку бійця розповіли у Державній прикордонній службі України.

Сергій Купін зазнав поранення під час бою на Сватівському напрямку. Через надто близьку дистанцію до ворога його не змогли евакуювати. 

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"Занадто близька дистанція до ворога: з однієї сторони – біля 100 метрів, з іншої – 200, можливо, 300. І підійти туди безпечно не було можливим.

Ми бачили, що якусь ділянку він вже проповз, і запропонували йому повзти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота зможе вийти та зустріти його", - каже аеророзвідник із позивним "Луг".

"Друже, пий і повзи за дроном", – таке послання разом з гарячим чаєм скинули пораненому прикордоннику аеророзвідники 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Прикордонникові було вкрай важко самостійно пересуватися, проте він таки проповз 700 метрів до українських позицій. Тоді побратими винесли його з поля бою.

"У мене було тільки бажання, щоб мене швидко евакуювали, тому що наляканий був, голодний, холодний був, перемерз весь", – згадує військовий.

Зараз Сергій лікується в одному зі шпиталів, потроху одужує і дякує бійцям аеророзвідники за майстерність і небайдужість.

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