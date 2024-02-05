Хотіла привернути увагу до раку шийки матки: в Індії модель інсценувала власну смерть

Популярна індійська модель і актриса Пунам Панді інсценувала власну смерть у дописі в Instagram.

Таким чином жінка хотіла привернути увагу до поширення інформації про рак шийки матки, повідомляє CBS.

Після цього "зізнання" у ЗМІ з'явився шквал некрологів, на сторінці у Вікіпедії оновили інформацію про життя моделі, а колеги публікували скорботні дописи.

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Однак за кілька днів 32-річна дівчина зізналася своїм 1,3 мільйона підписникам, що її смерть була вигадкою.

Фото: Getty Images

"Я змушена поділитися чимось значним з вами всіма – я тут, я жива. Рак шийки матки не забрав мене, але, на жаль, він забрав життя тисяч жінок через відсутність знань про те, як боротися з цією хворобою.

На відміну від деяких інших видів раку, раку шийки матки цілком можна запобігти. Ключ – у вакцині проти ВПЛ і тестах на раннє виявлення", – нагадала зірка.

У коментарях є чимало негативних відгуків про витівку Пунам Панді, її навіть звинуватили у неетичності та маніпулятивності.

Водночас за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на Індію припадає майже чверть випадків раку шийки матки у світі. Щодня в цій країні через недугу гине понад 200 жінок.

Активісти охорони здоров’я закликали уряд розгорнути для молодих дівчат національну кампанію вакцинації проти ВПЛ, адже в інших країнах різко знизила захворюваність на рак шийки матки.

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Нагадаємо, вчені загалом прогнозують різке збільшення кількості випадків раку у світі до 2050 року. За підрахунками ВООЗ він зросте на 77%.