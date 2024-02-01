До 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на 77% – ВООЗ

До 2050 року кількість випадків захворювання на онкологічні захворювання у світі зросте на 77%.

Найбільш пропорційним зростання буде в країнах з низьким рівнем доходу, повідомляють у Міжнародному агентстві з вивчення раку, яке є підрозділом Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише The Guardian.

Фахівці простежують негативну динаміку за кількістю онкохворих пацієнтів.

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Протягом 2012 року у світі було зафіксовано 14,1 мільйона нових випадків захворювання на рак. З них 8,2 мільйона випадків – летальні.

Фото: Pascal Pochard-Casabianca/AFP/Getty Images

У 2022 році зареєстрували 20 мільйонів нових випадків онкозахворювань, з яких 9,7 мільйона – летальні.

"До 2050 року буде зареєстровано понад 35 мільйонів нових випадків захворювання на рак, що на 77% більше, ніж у 2022 році. Кількість смертей від недуги перевищить 18 мільйонів", – повідомляють в агентстві.

Там прогнозують, що найбільше зростання захворюваності буде спостерігатися у країнах із низьким рівнем доходів. Смертність від онкології там може зрости вдвічі, кажуть фахівці.

Ключовими факторами зростання захворюваності на рак є, зокрема, тютюнопаління, вживання алкоголю та ожиріння, додали в агентстві.

Найпоширенішими випадками онкології у світі є ураження легень і молочних залоз у жінок.

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