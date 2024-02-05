У Кривому Розі після відвідування стоматолога помер 14-річний хлопчик

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
22605
5 лютого 2024

У Кривому Розі помер 14-річний підліток після візиту до стоматолога.

Про це в коментарі для "УП.Життя" повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Вона зазначила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Слідчі проводять розслідування.

Реклама:

У лікарні розповіли, що хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі, пише Суспільне. 

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Директорка лікарні Олена розповіла, що медики діяли за процедурою та видалили зуб, а потім – відпустили хлопця додому.

Однак вдома його стан різко погіршився: мати викликала швидку. Підлітка доправили у лікарню, однак врятувати не змогли.

"Щодо того, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Говорити, що це ускладнення саме цієї маніпуляції, неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія", – додала вона.

Нагадаємо, у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів. 

Читайте також: На Рівненщині поліція розслідує смерть жінки під час візиту до стоматолога

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 553
Суспільство

Благодійний проєкт, що став рекордом

PROMOTED
 2285
Суспільство

"Тішить, що є рідна людина, якій ми потрібні". Історія дитбудинку сімейного типу, який вимушено переїхав з Харківщини

 9374
Суспільство

Адаптація пісень жестовою мовою – це не дослівний переклад. Інтерв’ю з Катериною Заботкіною, яка вразила глядачів "Євробачення"

Олена Барсукова