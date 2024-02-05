У Кривому Розі після відвідування стоматолога помер 14-річний хлопчик

У Кривому Розі помер 14-річний підліток після візиту до стоматолога.

Про це в коментарі для "УП.Життя" повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Вона зазначила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Слідчі проводять розслідування.

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У лікарні розповіли, що хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі, пише Суспільне.

Директорка лікарні Олена розповіла, що медики діяли за процедурою та видалили зуб, а потім – відпустили хлопця додому.

Однак вдома його стан різко погіршився: мати викликала швидку. Підлітка доправили у лікарню, однак врятувати не змогли.

"Щодо того, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Говорити, що це ускладнення саме цієї маніпуляції, неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія", – додала вона.

Нагадаємо, у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів.