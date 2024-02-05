"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу

Космічний телескоп Hubble зазнімкував "перетягування каната" між двома галактиками, яке врешті може призвести до їхнього злиття.

Цей процес може тривати десятки мільйонів років, повідомляє Space.

На знімку Hubble – спіральна галактика NGC 5427. Разом зі своєю суперницею, спіральною галактикою схожого розміру NGC 5426, вона утворює пару під назвою Arp 271. Вони розташовані у сузір’ї Діви на відстані близько 130 мільйонів світлових років від Землі.

Реклама:

Дві галактики простягаються у космосі приблизно на 130 тисяч світлових років. Це приблизно в 1,3 раза більше за ширину нашої галактики – Чумацького Шляху.

Галактика NGC 5427. Фото: NASA/ESA

Вони рухаються назустріч одна одній зі швидкістю понад 1 мільйон км/год. Галактики зустрінуться через 2,5 мільйона світлових років, а зіллються – через 4,5 мільярда років.

На зображенні самої NGC 5426 не видно, однак чітко простежується її вплив. У нижньому правому куті галактики помітно смугу газу, пилу і зірок, яка віддаляється від NGC 5427. Це – результат гравітаційного тяжіння, яке створює "космічний канат".

На думку вчених, взаємодія NGC 5427 та NGC 5426 триватиме ще десятки мільйонів років. Однак поки не зрозуміло, чи призведе вона до того, що ці дві галактики зблизяться, зіткнуться і зіллються.

Комбіноване зображення двох галактик. Фото: Victor M. Blanco/CTIO та NASA/ESA

Гравітаційна взаємодія спричиняє обмін газом, що призводить до утворення нових зірок. Багато з них можна побачити в космічному "канаті" з газу і пилу.

Спостереження за цими галактиками допомагає зрозуміти, що станеться, коли Чумацький Шлях і його сусідня галактика Андромеда зіткнуться в далекому майбутньому.

Реклама:

Нагадаємо, у NASA попередили, що до Землі наближається потенційно небезпечний астероїд.