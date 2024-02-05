До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд – NASA

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд 2023 SP1, який 7 лютого 2024 року максимально близько наблизиться до нашої планети.

Про це інформує Лабораторія реактивного руху NASA (Jet Propulsion Laboratory).

7 лютого 2024 року о 00:06 UTC астероїд пролетить над Землею на відстані майже 5,5 мільйона кілометрів, що в середньому у 14 разів перевищує відстань до Місяця.

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Згідно з інформацією NASA, його довжина становить 244 метри, а діаметр – 190-430 метрів.

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд. Фото: vadimrysev/Depositphotos

Летітиме астероїд зі швидкістю понад 42 тисячі кілометрів на годину. Спостерігати за ним можна буде онлайн на сторінці проєкту "Віртуальний телескоп" (The Virtual Telescope Project 2.0). Доєднатись до трансляції необхідно 7 лютого.

2023 SP1 виявили 17 вересня 2023 року за допомогою системи телескопів панорамного огляду Pan-STARRS, завданням якої є виявлення об’єктів навколо Землі, з якими планета, імовірно, може зіткнутись.

Астероїд вважають "потенційно небезпечним" за умов, якщо його відстань від Землі становить менше, ніж 7,4 мільйона кілометрів, а розмір перевищує 150 метрів. Цей астероїд підпадає під обидва цих параметри.

Раніше ми розповідали, що вчені створили анімацію, що показує стрімке наближення астероїда до Землі у 2029 році.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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