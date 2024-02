Урагани стали надто сильними: вчені пропонують змінити класифікацію

Через кліматичні зміни урагани стають настільки сильними, що науковці пропонують розширити їхню класифікацію і ввести поняття "мегаурагани".

Стандартна шкала ураганів Саффіра-Сімпсона, яка діє ще з 1970-х, має від 1 до 5 категорій, але дослідники хочуть запровадити шосту категорію для класифікації надто сильних циклонів.

Про це вони зазначили у дослідженні, яке опублікували в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише The Guardian.

До категорії 6 пропонують включати всі урагани зі стійкими вітрами швидкістю понад 309 км/год. Дослідники кажуть, що за останні 10 років зафіксували п’ять таких "мегаураганів", і надалі їхня кількість може тільки збільшуватися через глобальне потепління.

"Глобальне потепління призводить до більш інтенсивних тропічних циклонів. Використання 5-ї категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона все менше підходить для передачі вітрового ризику у світі", – йдеться у дослідженні.

Фото ілюстративне, ураган Катріна 2005/ alancrosthwaite

Тропічні циклони категорії 5 – дуже сильні та руйнівні. Наприклад, у 2005 році ураган "Катріна" зруйнував Новий Орлеан, а у 2017 році від урагану "Марія" постраждало Пуерто-Рико.

Водночас існують ще більш небезпечні циклони, які потребують додаткової категорії. Зокрема, до них належить тайфун "Хаян", який забрав життя понад 6 тисяч людей на Філіппінах у 2013 році.

Так само "мегаураганом" був тропічний циклон "Патрісія" поблизу Мексикиу 2015 році, який досяг максимальної швидкості 346 км/год та забрав 13 життів.

Нову категорію запропонували американські вчені з Національної лабораторії Лоуренса Берклі та Університету Вісконсін-Медісон.

Згідно з їхньою таблицею, до першої категорії варто зараховувати урагани зі швидкістю 119-153 км/год, до другої – 154-177 км/год, до третьої – 178-208 км/год.

Четверта категорія має охоплювати тропічні циклони зі швидкістю вітру до 251 км/год, а п’ята – 252-309 км/год.

Шоста категорія має стосуватися лише тих ураганів, стійкі вітри яких мають швидкість від 309 км/год.

Співавтор дослідження Майкл Веннер вважає, що нова категорія допоможе краще описати ступінь небезпеки, яку становлять для людей урагани, а також підкреслити підвищені ризики, спричинені кліматичною кризою.

"Наша головна мета – підвищити обізнаність про те, що зміна клімату впливає на сильніші шторми", – сказав він.

Нагадаємо, науковці уже не вперше б'ють на сполох через глобальне потепління. Раніше в ООН заявили, що 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.