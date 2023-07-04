Глобальне потепління могло вплинути на розмір людського мозку – дослідження

Зміна клімату, яка відбулася протягом останніх 50 тисяч років, ймовірно, впливає на розмір людського мозку – він зменшується.

Про це йдеться в статті вченого з Музею природної історії в Каліфорнії Джеффа Моргана Стібела, повідомляє Science Alert.

Американський вчений дослідив інформацію про розміри черепів 298 представників людського роду, народжених у різні періоди протягом останній 50 тисяч років.

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У залежності від розміру тіла людей, які проживали на різних територіях, науковець з’ясував, як змінювався мозок людей у залежності від клімату.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

Науковець розділив зразки на окремі групи, в залежності від їхнього віку: 100 років, 5 тисяч, 10 тисяч і 15 тисяч років.

Потім науковець порівняв розміри мозку людей, які жили у чотири різні кліматичні періоди й з’ясував, що коли клімат ставав теплішим, середній розмір людського мозку зменшувався у порівнянні з тим, яким він був у прохолодніший період.

За його словами, протягом голоценового потепління (сучасна епоха потепління, яка охоплює післяльодовиковий період) середній розмір мозку людей зменшився приблизно на 10,7%.

"Мозок людини змінюється через тисячі років після зміни клімату. Це особливо помітно після останнього льодовикового періоду, приблизно через 17 тисяч років", – зазначив Джефф Морган Стібел.

У його дослідженні також йдеться про те, що крім температури повітря, на зменшення мозку також впливає вологість та кількість опадів.

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Зазначається, що результати дослідження можуть свідчити про те, що глобальне потепління може вплинути на фізіологію людей.

Раніше ми повідомляли, що мозок може постаріти від надмірного споживання алкоголю та тютюну.