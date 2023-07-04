Глобальне потепління могло вплинути на розмір людського мозку – дослідження

Зміна клімату, яка відбулася протягом останніх 50 тисяч років, ймовірно, впливає на розмір людського мозку – він зменшується.

Про це йдеться в статті вченого з Музею природної історії в Каліфорнії Джеффа Моргана Стібела, повідомляє Science Alert.

Американський вчений дослідив інформацію про розміри черепів 298 представників людського роду, народжених у різні періоди протягом останній 50 тисяч років.

У залежності від розміру тіла людей, які проживали на різних територіях, науковець з’ясував, як змінювався мозок людей у залежності від клімату.

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Науковець розділив зразки на окремі групи, в залежності від їхнього віку: 100 років, 5 тисяч, 10 тисяч і 15 тисяч років.

Потім науковець порівняв розміри мозку людей, які жили у чотири різні кліматичні періоди й з’ясував, що коли клімат ставав теплішим, середній розмір людського мозку зменшувався у порівнянні з тим, яким він був у прохолодніший період.

За його словами, протягом голоценового потепління (сучасна епоха потепління, яка охоплює післяльодовиковий період) середній розмір мозку людей зменшився приблизно на 10,7%.

"Мозок людини змінюється через тисячі років після зміни клімату. Це особливо помітно після останнього льодовикового періоду, приблизно через 17 тисяч років", – зазначив Джефф Морган Стібел.

У його дослідженні також йдеться про те, що крім температури повітря, на зменшення мозку також впливає вологість та кількість опадів.

Зазначається, що результати дослідження можуть свідчити про те, що глобальне потепління може вплинути на фізіологію людей.

Раніше ми повідомляли, що мозок може постаріти від надмірного споживання алкоголю та тютюну.