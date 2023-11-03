Глобальне потепління пришвидшилося, ми на ранній стадії надзвичайної кліматичної ситуації – вчені

Земля нагрівається набагато швидше, ніж раніше передбачали вчені. Це означає, що ключовий поріг глобального потепління може бути перевищений уже цього десятиліття.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Oxford Open Climate Change. Його співавтором є американський вчений Джеймс Гансен – науковець, який ще у 1980-х роках першим звернув увагу світу на парниковий ефект, пише The Guardian.

У своєму дослідженні вчені використали комбінацію палеокліматичної інформації (полярних льодових кернів (проб речовини у формі циліндричного стовпчика, що відбирається при бурінні – ред.) і кілець дерев), кліматичних моделей і даних спостережень.

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Вони дійшли до висновку, що через тривале спалювання викопного палива "насувається" величезне глобальне потепління, і Земля набагато чутливіша до зміни клімату, ніж вважалося раніше.

Згідно з дослідженням, вже до кінця десятиліття температура на планеті зросте на 1,5 градуса за Цельсієм, а до 2050 року – ще на два.

"Ми перебуваємо на ранній стадії надзвичайної кліматичної ситуації", – йдеться у звіті.

Таке тривожне прискорення глобального потепління загрожує тим, що світ стане "менш терпимим для людства, з більшими кліматичними екстремальними умовами".

Ефект глобального потепління, що прискорилося, можна було побачити вже цього року: у багатьох європейських країнах було оновлено температурні рекорди.

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Гансен вказує на дисбаланс між енергією, що надходить від Сонця, і енергією, що виходить із Землі. Він "помітно збільшився" і майже подвоївся за останнє десятиліття, переконує вчений.

Гансен застерігає: таке зростання може призвести до катастрофічного підвищення рівня моря для прибережних міст світу.

Для подолання цієї кризи вчені закликають ввести глобальний податок на викиди вуглецю, збільшити використання ядерної енергії для доповнення відновлюваних джерел енергії та активізувати допомогу країнам, що розвиваються, у їхньому переході до низьковуглецевої енергетики.

Також Гансен переконує, що слід вдатися до штучного зниження температури на планеті методами так званої сонячної геоінженерії: розпорошити в атмосфері Землі частинки сірки, які відображатимуть частину сонячного світла назад у космос.

Втім дослідники вважають цей метод дуже спірним: усі відомі способи сонячної геоінженерії вирішують проблему зміни клімату лише частково, оскільки не впливають на їхній каталізатор – парникові гази в атмосфері.

Ірина Батюк, УП. Життя