"Весь світ – це СБУ, а ти в ньому Ігор": як українці реагують на розслідування Бігуса

Команда журналістів-розслідувачів Bihus.Info опублікувала фільм-розслідування про те, хто стежив за ними під час корпоративу в грудні. Українці відреагували на оприлюднену інформацію численними мемами.

Команда Bihus.Info зібрала докази того, що за нею стежили працівники департаменту захисту національної державності СБУ. Журналістів знімали прихованими камерами, зокрема, у готельних номерах, а потім відео, на якому оператори вживають наркотичні речовини, "злили" через сумнівний сайт, що не має редактора.

За словами самого Дениса Бігуса, ця операція нагадувала "шпигунську трагікомедію".

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Користувачі соцмереж, які переглянули розслідування, публікують численні меми про нього. "УП. Життя" зібрала деякі з них.

У розслідуванні фігурували близько 30 працівників, задіяних в операції. Денис Бігус припустив, що операцію очолював працівник Департаменту захисту національної державності СБУ Ігор Кравченко.

У телефонну книжку його записували як "Ігор СБУ", "Ігор Кравченко СБУ клоун", "Ігор Борисович ДЗНД", "Ігор організатор квестів" тощо. Цю інформацію особливо активно висміяли українці у мемах.

"Вдумайтесь, в СБУ працює чувак, який грохнув Киву, і Ігор. Які контрасти", – написав "Капрал Гітарист".

Ось ще трохи "народної творчості":

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Бігус шукає прослушку. Тим часом агент Ігор: pic.twitter.com/teH4J5rrdp — Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) February 6, 2024

Журналісти викрили учасників стеження завдяки відео з камер спостереження комплексу "Українське село", де відбувся їхній корпоратив. Туди завчасно приїжджали працівники СБУ та напередодні забронювали номери, в які мала селитись команда Бігуса.

Розслідувачі опублікували докази незаконного стеження, зокрема, сліди від прихованих камер за шухлядами. Українці іронізують і з цієї інформації.

СБУ: ставить камеру в номері

Денис Бігус: pic.twitter.com/h8WcLu7hXT — Капрал Гітарист (@przhegodsky) February 5, 2024

У мережі побільшало і жартів про те, що за всіма стежить СБУ.

Мем: Андрій Фріл

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини.

Відео було записане на приховані камери під час корпоративу команди у грудні. Опублікували його на сумнівному ресурсі "Народна правда" з вигаданою головною редакторкою та фотографіями команди, згенерованими ШІ.

Після цього Бігус заявив, що співробітники, про яких ідеться у викривальному ролику, є не журналістами, а операторами, і всі вони були звільнені після інциденту.

Однак команда розпочала розслідування, щоб виявити, хто міг незаконно стежити за журналістами. Відеорозслідування, де були зафіксовані переміщення оперативників, коментарі адміністрації готелю та навіть коментар колишнього глави ДЗНД, вийшло на YouTube ввечері 5 лютого.

Журналісти стверджують, що 27 грудня 2023 року правоохоронці стежили за командою Bihus.Info, встановивши камери у комплексі "Українське село", де журналісти зібрались на тренінг і корпоратив.

Перед цим вони декілька разів приїжджали у комплекс для "підготовки". Бронювали номери на одноразові сім-карти, використовували авто з номерними знаками прикриття, фіксували камери відеоспостереження по території.

"Команда Bihus.Info отримала відео з комплексу за день до того, як диск з записами вилучила СБУ. Та ідентифікувала учасників події, частину з яких згодом зафіксувала біля будівлі СБУ. Ми також поспілкувались із вже звільненим очільником цього департаменту Романом Семенченком, який не заперечив участі в операції", – написали журналісти.

Після публікації розслідування в СБУ заявили, що займалися протидією організованій наркозлочинності. Нібито у спецслужби була інформація, що "серед клієнтів наркодилерів виявилися також окремі співробітники "Bihus.Info"".

При цьому в СБУ додали, що ухвалили кадрові рішення, а також відкрили кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Відповідь правоохоронців також викликала обурення у медійників.

"Ця відповідь – справді якийсь "бедтріп". Мовляв, СБУ має боротися з наркоторгівлею, а серед команди Bihus.Info є операторка, яка якраз купила наркотики в таємничого "дилера".

На якій підставі співробітники СБУ напхали камери з мікрофонами там, де відпочивала команда проєкту? В межах якого кримінального провадження? Чому для цієї "спецоперації" задіяли чи не весь Департамент захисту національної державності? Протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України. Оце і є відповідь?", – пише "Телебачення Торонто".

Також дії СБУ на своїй Facebook-сторінці розкритикував "Рух Чесно":

"30 працівників СБУ для журналістів і жодного для ОПЗЖ та пропагандистів? Нас відверто здивувала витрата таких ресурсів Департаменту захисту національної державності, щоб зафільмувати, як журналісти вживають наркотики.

Адже при цьому велика кількість наших запитів до СБУ щодо потенційних зрадників у парламенті або проросійських медіа залишаються без відповіді".

Фото: РУХ ЧЕСНО

"СБУ розробляє і втілює без перебільшення геніальні воєнні спецоперації. Водночас департамент захисту державності – політична поліція, по суті – ніби нічого й не сталося за ці роки, продовжує нагляд за журналістами, політичними опонентами, блогерами, активістами...

Все це окозамилювання і створення додаткових точок напруження точно не те, що зараз потрібно Україні", – також вважає журналістка Тетяна Даниленко.

"Комітет СБУ стежить за журналістами з метою дискредитації, бо ті роблять розслідування про корупцію влади. Чи знав про це ОП? Не маю сумнівів. Це лютий пздц", – висловилась Яніна Соколова.