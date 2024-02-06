До України повернули 3 родини з дітьми з окупованих територій

Три родини з 4 неповнолітніми дітьми з окупованої території вдалося повернути до України.
Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine.
Волонтери розповіли, що батьки Мілани й Жені (імена змінені з міркувань безпеки) втратили свій бізнес, бо не захотіли отримувати російські паспорти та платити податки в Росію.
"Діти з мамою майже цілими днями змушені були сидіти в підвалі, оскільки росіяни постійно обстрілювали їхнє село з мінометів. А коли лунали вибухи, Мілана робила мультики голосніше, щоб не чути цих звуків", – розповіли в організації.
|Фото: Save Ukraine
Анжела разом з мамою жила в окупованому містечку.
Окупанти тричі "запрошували" школярку до навчання у російській школі, однак дівчина щоразу відмовлялась.
Мати дівчинки розповіла, що неподалік від їхнього будинку стояло російське ППО, і кілька разів окупанти збивали БПЛА прямо над їхнім будинком. Росіяни також часто запускали невеликі дрони з парашутами. Ці пристрої пролітали недалеко та самоліквідовувались. Так окупанти маніпулювали місцевими мешканцями та брехали про "обстріли ЗСУ".
Старший брат Арсена служить в ЗСУ, однак сім'я опинилась в окупації та не змогла виїхати самотужки. Росіяни кілька разів навідувалися з обшуками в їхній будинок.
"Найжахливішим був перший обшук, коли їхній двір оточили "Тигри", УРАЛИ, а навпроти дому засів снайпер і націлився у вікно будинку. Тата допитували кілька годин, змушували роздягатися й показувати, чи є татуювання", – згадує хлопчик.
Мама кілька разів збирала та розбирала сумки, щоб виїхати з окупації. Але жінка боялася, що через старшого сина на фільтрації її завернуть назад і відберуть молодшого.
Нагадаємо, на початку лютого з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернули 4 дітей віком до 16 років. Наймолодшій із них немає й року.
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