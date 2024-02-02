Україна повернула з окупації чотирьох дітей: наймолодшій – менше року

З окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернули чотирьох дітей віком до 16 років. Наймолодшій із них немає й року.

Як повідомила благодійна організація Save Ukraine, наразі дітям нічого не загрожує, вони перебувають в одному з її центрів.

"Наразі триває 15 рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких ми повернули в Україну з окупації та території Росії", – зазначили у Save Ukraine.

Реклама:

Як Росія викрадає українських дітей?

Уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, що країна-агресор використовує мінімум шість сценаріїв, щоб викрасти маленьких українців на свою територію.

Вони можуть встановлювати дітям неправдиві діагнози, "які потребують лікування поза межами дому", вбити їхніх батьків, вилучити із біологічної родини або відокремити їх під час проходження "фільтраційних таборів". Крім цього, до Російської Федерації можуть переміщувати цілі спеціальні заклади, де мешкали діти.

Також Герасимчук раніше говорила, що українських дітей фізично карають за непокору. Їх можуть бити за те, що вони відмовляються спілкуватись російською мовою та співати російський гімн.

Станом на грудень 2023 року Україні вдалося повернути з Росії 387 дітей. Натомість загальна кількість викрадених становить 20 тисяч.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"