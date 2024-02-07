Білий ведмідь дрімає на айсбергу: обрали переможця премії Wildlife Photographer of the Year

Зображення білого ведмедя, що, згорнувшись "калачиком", дрімає на айсбергу, стало переможцем серед фотографій дикої природи у категорії People’s Choice Award.

За словами організаторів, у конкурсі проголосували понад 75 тисяч людей, це рекордна кількість, пише CNN.

Переможець – британський фотограф-любитель Німа Саріхані заявив, що для нього велика честь отримати престижну нагороду за фото під назвою "Крижане ліжко", зняте біля норвезького архіпелагу Шпіцберген.

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"Хоча зміна клімату є найбільшою проблемою, з якою ми стикаємося, я сподіваюся, що ця фотографія також вселяє надію: ще є час, щоб виправити помилки, які ми допустили", – додав Саріхані.

ФОТО: Німа Саріхані

Лондонський музей природознавства цьогоріч отримав майже 50 тисяч знімків дикої природи, надісланих із 95 різних країн світу. "Крижане ліжко" обрали з 25 найкращих зображень.

Дуглас Гурр, директор музею, описав знімок як "зворушливий" і "захоплюючий".

"Зображення, що спонукає до роздумів, є яскравим нагадуванням про невід’ємний зв’язок між твариною та середовищем її проживання та служить візуальним уявленням про згубні наслідки потепління клімату", – сказав Гурр.

Окрім переможця, було ще четверо високо оцінених фіналістів. Усі п’ять зображень будуть виставлені в Музеї природознавства в Лондоні до 30 червня.