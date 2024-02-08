Оповідання Павла Вишебаби включили у шкільну програму

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 лютого 2024

Оповідання українського письменника й військовослужбовця Павла Вишебаби "Марсіани" включили у навчальну програму з української літератури.

Школярі вивчатимуть його у 7 класі, повідомив сам письменник.

У дописі на Facebook військовий пригадав, як одного разу читав текст цього оповідання на творчому вечорі в Ужгороді. 

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"Перший командир моєї бригади, полковник Юрій Беляков, вийшов на сцену з мокрими очима і сказав у мікрофон: "Усе так і було", – написав автор "Марсіан". Він сподівається, що підлітків цей текст також вразить. 

Фото: Павло Вишебаба/Facebook

Оповідання "Марсіани" засноване на реальних подіях. Його письменник написав на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. 

У тексті йдеться про перебування бригади автора на Донеччині, під час якого військові вирішують переночувати у порожньому дитсадку, де ще зранку були діти.

"Ми з нашим камуфляжним одягом і брудними берцями, з нашою зброєю і неголеними обличчями виглядаємо тут, як прибульці з іншої планети. Тепер вже ми почуваємось марсіанами, які прибули на затишну Землю",йдеться в тексті оповідання.

Оповідання "Марсіани" входить до збірки Павла Вишебаби "Тільки не пиши мені про війну". 

Раніше ми повідомляли, що в УКУ започаткували стипендію імені полеглого військового "Да Вінчі". 

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