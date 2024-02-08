Оповідання Павла Вишебаби включили у шкільну програму

Оповідання українського письменника й військовослужбовця Павла Вишебаби "Марсіани" включили у навчальну програму з української літератури.
Школярі вивчатимуть його у 7 класі, повідомив сам письменник.
У дописі на Facebook військовий пригадав, як одного разу читав текст цього оповідання на творчому вечорі в Ужгороді.
"Перший командир моєї бригади, полковник Юрій Беляков, вийшов на сцену з мокрими очима і сказав у мікрофон: "Усе так і було", – написав автор "Марсіан". Він сподівається, що підлітків цей текст також вразить.
|Фото: Павло Вишебаба/Facebook
Оповідання "Марсіани" засноване на реальних подіях. Його письменник написав на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
У тексті йдеться про перебування бригади автора на Донеччині, під час якого військові вирішують переночувати у порожньому дитсадку, де ще зранку були діти.
"Ми з нашим камуфляжним одягом і брудними берцями, з нашою зброєю і неголеними обличчями виглядаємо тут, як прибульці з іншої планети. Тепер вже ми почуваємось марсіанами, які прибули на затишну Землю", – йдеться в тексті оповідання.
Оповідання "Марсіани" входить до збірки Павла Вишебаби "Тільки не пиши мені про війну".
Раніше ми повідомляли, що в УКУ започаткували стипендію імені полеглого військового "Да Вінчі".
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