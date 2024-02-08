Сергій Шкарлет скаржиться на комітет, який виявив плагіат у його дисертації

Ексміністр освіти та науки Сергій Шкарлет подав скаргу до Апеляційного комітету Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Сергій Шкарлет скаржиться на дії Комітету з питань етики, який виявив плагіат у його роботі, йдеться в протоколі засідання.
На час розгляду скарги НАЗЯВО призупинило його справу про плагіат. Таке рішення Нацагентство ухвалило 6 лютого.
Що відомо про плагіат у дисертації Сергія Шкарлета?
|Сергій Шкарлет. Фото: Сергій Шкарлет/Telegram-канал
У травні 2023 року колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов подав заяву до НАЗЯВО, у якій йшлося про ймовірне порушення у науковій праці Шкарлета.
За словами Смірнова, дисертація на 24% складається з плагіату – Шкарлет "запозичив" частину докторської роботи російської вченої Сілкіної.
У грудні 2023 року Комітет з питань етики НАЗЯВО підтвердив наявність академічного плагіату в дисертації "Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку" Сергія Шкарлета.
Аналіз роботи тривав більш ніж пів року. В ній фахівці знайшли шість джерел, що містили текстові збіги.
"Матеріали, які містилися у державному репозиторії, були розрізнені на декілька файлів. Багато часу пішло, щоб визнати, що це єдиний, цілісний документ. Ми намагалися робити це таким чином, щоб не можна було оскаржити в суді", – пояснював тоді голова НАЗЯВО Андрій Бутенко в коментарі "УП. Життя".
Нагадаємо, комітет НАЗЯВО виявив плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета.
Анна Штопенко, УП. Життя
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