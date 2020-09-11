Тепер офіційно: НАЗЯВО знайшло плагіат в наукових роботах Шкарлета

Етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у роботах нинішнього виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 11 вересня, повідомляють НАЗЯВО.

На засіданні комітету був присутній представник Сергія Шкарлета – адвокат Олександр Радченко.

Варто зазначити, що рішення комітету має рекомендаційну силу.

Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.

Сергій Шкарлет

"Я переглянув усі уривки, наведені в документі, який Ви мені надіслали; я також використовував систему відповідності тексту, щоб виділити вміст, що дублюється.

У всіх випадках є очевидним, що оригінальний матеріал був використаний повторно, або слово в слово, або з незначними змінами, що не змінило значення, таким чином, має місце повторне використання ідей, представлених у джерелі…

На основі цих спостережень я роблю висновок, що надані випадки відповідають міжнародно визнаному визначенню плагіату", – зазначає чеський експерт Томаш Фольтинек.

Нагадаємо, що українські активісти та освітяни неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.

Однією з причин активісти називали плагіат у наукових роботах нинішнього начальника міністерства.

Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які зробили аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

Раніше в Уряді обіцяли також провести розслідування щодо ймовірного плагіату в роботах Сергія Шкарлета.

Сам Шкарлет наявність плагіату у своїх роботах заперечує і в інтерв'ю "Радіо Свобода" стверджує, що будь-яка програма "покаже співпадіння, покаже певні широковживані слова. Математичні формули взагалі "б’ються" як плагіат, таблиці "б’ються", як правило, як повний плагіат".

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