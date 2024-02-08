Медалі Олімпіади-2024 будуть містити метал Ейфелевої вежі. ФОТО

У Франції призерам Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року вручатимуть нагороди, які міститимуть найдорогоцінніший метал з Ейфелевої вежі.

Відтак кожна нагорода буде "прикрашена маленькою частинкою Парижу", повідомляють на сайті цьогорічної Олімпіади.

Зазначається, що на кожній медалі по центру буде розміщений шестигранний залізний шматок Ейфелевої вежі вагою 18 грамів.

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Загальна вага золотої медалі становить 529 грамів, срібної – 525 грамів, бронзової – 455 грамів.

Фото: сайт Олімпіади-2024

На звороті кожної відзнаки Олімпійських ігор зображено традиційну грецьку богиню перемоги Ніку, Пантеон та Олімпійські кільця, до яких цьогоріч також додали зображення Ейфелевої вежі.

Архітектурну пам'ятку також розмістили на зворотному боці медалей Паралімпіади. Окрім неї там надруковані дати змагань міжнародним шрифтом Брайля – його розробник був французом.

Відомо, що метал з Ейфелевої вежі отримали під час попередніх ремонтних робіт.

"Це можливість для спортсменів привезти з собою частинку Парижа", – сказав креативний директор цьогорічних Олімпійських ігор Тьєррі Ребуль.

Загалом було виготовлено 5 084 таких медалі.

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Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня.

На Олімпіаді-2024 Україні прогнозують 18 медалей.

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