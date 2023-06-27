Українська ілюстраторка виграла золоту медаль Міжнародної Бієнале плакату

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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27 червня 2023

Українська ілюстраторка Даша Подольцева, яка, зокрема, є авторкою ілюстрацій для матеріалів УП.Життя, виграла золоту медаль 28-ї Міжнародної Бієнале плакату у Польщі. Про це повідомила Академія мистецтв у Варшаві.

Урочиста церемонія відкриття Бієнале відбулась 24 червня 2023 року в Палаці Чапських. На ній і було оголошено переможців.

"Вважаємо великий фестиваль плакату відкритим! Відбулося урочисте відкриття 28-ї Міжнародної бієнале плакату та церемонія нагородження. Золота медаль: Даша Подольцева з України за плакат "Жнива". Це плакат із шокуючим, актуальним повідомленням із сьогодення в ідилічному образі з минулого", – написали на сайті Академії.

 Робота Даші Подольцевої перемогла в міжнародному конкурсі плакату. Фото: asp.waw.pl

Срібна медаль дісталась Войцеху Домагальскі з Польщі за плакат "Хмара з Польщі".

"Для тривожного, спонукального, візуального твердження про свободу, яке відмовляється від мови, щоб забезпечити простір, відкритий для універсальної інтерпретації", – написали про роботу.

Робота Войцеха Домагальські

Бронзову медаль отримала Ісана Вада з Японії за плакат "Чистий".

"За свіжу, сучасну обробку плаката, який залучає глядача візуальною мовою та повідомленням, але тонко ставить багато питань про геополітику", – схарактеризували роботу члени журі.

Робота Ісана Вада

Тема України фігурувала в роботах володарів почесних відзнак в Тематичному конкурсі 28-го МБП у Варшаві.

У роботі "Look" Анни Наумової з Польщі за постер, "який відволікає від повсякденної рутини, показує людські трагедії народу, охопленого війною".

Фото з відкриття Міжнародного Бієнале плакату

Також в роботі Україну згадав Юрко Гуцуляк з Канади. Отримав відзнаку за "дуже ефектний і розумно продуманий" плакат "Руїна".

До журі 28-го Міжнародного бієнале плакату у Варшаві увійшли: Йоанна Ґурська (Польща), Рікке Хансен (Данія), Лех Маєвський (Польща), Мельхіор Імбоден (Швейцарія) та Патрік Томаса(Німеччина).

Фото з відкриття Міжнародного Бієнале плакату

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Всі роботи переможців увійшли до експозиції великого фестивалю плакату, який триватиме в Польщі до осені 2023.120 плакатів тематичного конкурсу представлені на виставці під відкритим небом під назвою "Дім" на площі Пілсудського.

Організатори зазначили, що роботи спонукають до роздумів над роллю, яку відіграє дім у житті та культурі людини, 120 плакатів тематичного конкурсу представлені на виставці під відкритим небом під назвою "Дім" на площі Пілсудського. Організатори зазначили, що роботи спонукають до роздумів над роллю, яку відіграє дім у житті та культурі людини, 
Крім того, 28-й MBP у Варшаві, який триватиме до 12 вересня, супроводжується низкою супутніх заходів. Список локацій фестивалю можна переглянути тут.


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