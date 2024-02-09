Древні римляни могли вирощувати наркотичну рослину для знеболення – вчені

Археологи виявили в "кістковій посудині", знайденій у Нідерландах, насіння рослини блекоти чорної – токсичної галюциногенної рослини з лікувальними та психоактивними властивостями.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, насіння блекоти чорної або "божевільної трави" (Hyoscyamus niger), виявили в кістці в Хаутен-Кастеллумі – сільському поселенні римського періоду на території сучасних Нідерландів.

На основі біоархеологічного аналізу було визначено, що "посудиною" для зберігання насіння слугувала стегнова кістка вівці чи кози. Оскільки кістка була запечатана пробкою з березового дьогтю, дослідники дійшли висновку, що насіння використовували не випадково, пише Аrkeonews.

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Археологи встановили, що насіння було навмисно поміщене в кістку довжиною 7,2 сантиметра, яка датується 70-100 роками нашої ери.

Фото: Майке Гроот

Насіння блекоти чорної було ідентифіковано за вмістом гіосціаміну в дьогті.

Це – перший відомий випадок, коли насіння навмисно зберігали для подальшого використання.

За словами вчених, рослина, ймовірно, не завжди виростала сама, а радше культивувалася.

Римський історик Пліній Старший писав про численні терапевтичні застосування рослини майже 2 тисячі років тому. Її використовували при зубному болю, болю у вухах і укусах комах. Дослідники припускають, що тоді рослину використовували в медицині і не вважали наркотиком.

Блекота чорна часто зустрічається в археологічних пам’ятках у Північно-Західній Європі. Оскільки вона є дикорослою і поширена поблизу людських поселень, важко визначити, чи садили її навмисно.

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"Оскільки ця рослина може рости в природних умовах у населених пунктах і навколо них, її насіння може потрапити в археологічні пам’ятки природним шляхом, без втручання людини", – сказала провідна авторка і археологиня Вільного університету Берліна Майке Гроот.

Нові відкриття надають переконливі докази навмисного використання насіння блекоти чорної в римський період, резюмують вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені знайшли докази канібалізму у стародавньому людському племені Європи.