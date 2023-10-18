Вчені знайшли докази канібалізму у стародавньому людському племені Європи

Канібалізм був поширеним похоронним обрядом у північно-західній Європі наприкінці останнього льодовикового періоду.

Дослідження показують, що канібалізм був похоронним обрядом для представників мадленської культури в північно-західній Європі від 14 до 19 тис. років тому, пише Live science.

Популяція доісторичних людей, відомих як мадленці, використовувала канібалізм у своїх ритуалах для утилізації мертвих.

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Утім ера канібалізму закінчилася, коли мадленців витіснила інша група доісторичних людей, відомих як епігравети, які ховали своїх мертвих.

Людський череп із печери Гофа у вигляді чаші

Дослідники вивчили докази мадленського канібалізму в людських останках, викопаних у печері Гофа на заході Англії.

На останках видно чіткі порізи та поглиблення, зроблені людськими зубами.

Деякі з найбільших кісток були зламані, ймовірно, щоб вичерпати з них кістковий мозок, а кілька знайдених фрагментів черепа були сформовані в чаші або миски, які, ймовірно, використовувалися для пиття.

Також вчені знайшли широко поширені докази канібалізму по всій північно-західній Європі у період верхнього палеоліту.

Мадленці були мисливцями-збирачами, які займали більшу частину північно-західної Європи 12-17 тисяч років тому, коли клімат був набагато прохолоднішим, ніж сьогодні.

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Вони названі на честь кам’яного притулку в регіоні Дордонь на південному заході Франції, де були знайдені тисячі їхніх артефактів, у тому числі знаменитий вигравіюваний ріг, на якому зображено бізона, який облизує укус комахи.

Сліди зубів на людській кістці

Ранні археологи ідентифікували мадленців як "мисливців на північних оленів", хоча є дані, що вони також полювали на коней, бізонів та інших великих ссавців.

Приблизно в той час, коли мадленці жили в Північній і Західній Європі, епігравети жили в Південній і Східній Європі.

Археолог Джеймс Коул, експерт з канібалізму з Університету Брайтона у Великій Британії, сказав, що нове дослідження дає "точний погляд" на дві популяції, які співіснували у регіоні.

Чаші з черепів

Однак за його словами, говорити, що епіграветська культура поховань зрештою замінила канібальську мадленьску, можна лише попередньо, оскільки генетична вибірка була дуже малою.

Нагадаємо, археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.