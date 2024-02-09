В Австралії близнючки одночасно завагітніли та народили дітей в один день. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 лютого 2024

В Австралії сестри-близнючки Ніколь і Рене Бейлі народили дітей в один день з різницею у 22 хвилини.

Пологи приймали у лікарні на Саншайн-Кост у Квінсленді, повідомляє ABC News та Sunshine Coast News.

Ніколь стала мамою хлопчика, якого назвали Завіаном, а Рене народила доньку Рубі.

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Маленькі кузени мають спільний день народження, а також дуже схожий ДНК.

 Ніколь і Рене Бейлі народили дітей в одній лікарні та в один день

Однояйцеві близнючки Ніколь та Рене уже не вперше стали мамами. Два роки тому вони народили своїх перших доньок з різницею в 6 місяців. 

Минулого року сестри знову дізнались про поповнення в сім'ях: вони завагітніли від своїх чоловіків одночасно. Цього разу лікарі прогнозували жінкам пологи з різницею у два тижні, але все склалося інакше.

Спочатку перейми почалися у Ніколь. Рене пішла до сестри додому, щоб придивитись за її донькою. Але потім води відійшли і в Рене. 

"Ми всі сміялися. Ми просто не могли в це повірити", – згадує жінка. 

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 Фото: Sunshine Coast News

Чоловік Ніколь Том відвіз її до університетської лікарні близько 2-ої години ночі. Рене вирішила поки не їхати і лягла поспати.

Невдовзі перейми посилилися, тож Рене зателефонувала своєму чоловікові Юліусу. Жінка навіть не зібрала свою лікарняну сумку і боялася, що народить в машині.

Пологи були настільки швидкі, що донька з'явилася на світ ще до того, як Рене встигла дістатися до палати. В цей час її сестра ще готувалася до появи малюка.

"Я народила дитину через 22 хвилини у ванні, у спокої та комфорті", – сказала Ніколь.

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 Щасливі татусі Том і Юліус. Фото ABC Sunshine Coast/Jessica Ross

Новонароджені Завіан та Рубі, як не дивно, вже дуже схожі між собою. Навіть вага малюків майже ідентична – різниця становить лише 200 грамів.

Тепер обидві сім’ї чекають, коли зможуть забрати своїх дітей додому. Хлопчик та дівчинка будуть рости разом, як і їхні мами.

"Це таке благословення…У нас завжди був хтось, з ким можна просто бути поруч", – сказала журналістам Рене.

Нагадаємо, раніше в Уганді сімдесятирічна жінка народила двійню, а у Рівному 44-річна жінка стала мамою сімнадцятої дитини.

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