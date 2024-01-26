Допоміг TikTok: у Грузії близнючки, яких продали у різні сім’ї, возз’єдналися через 19 років

У Грузії сестри-близнючки, яких у дитинстві продали у різні сім’ї, возз’єднались після 19 років розлуки завдяки відео у TikTok.

Ано Сартанія та Емі Хвітія, яким зараз 21 рік, стали жертвами торгівлі дітьми – одразу після народження їх нелегально продали різним сім’ям. Дівчата не здогадувалися про існування одна одної, хоча мали схожі захоплення і стиль.

Завдяки соцмережам вони дізналися про своє походження і познайомились із біологічною мамою. Цей випадок також допоміг суспільству дізнатися більше про "чорний ринок усиновлення", до якого були залучені лікарі й чиновники.

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Історію розлуки та возз’єднання Емі та Ано розповіли ВВС та La Repubblica.

Фото: amykhvitia/Instagram

Емі та Ано росли у різних містах і не знали про існування одна одної до 19 років. Але деякі події у їхньому житті наштовхували на думки про існування власного "двійника".

Перший такий випадок стався, коли дівчатам було по 12 років. Емі Хвітія, перебуваючи в гостях у своєї хрещеної біля Чорного моря, дивилася програму "Грузія має талант". Там танцювала дівчинка, яка мала точнісінько такий вигляд, як і вона. Емі запитувала про це у батьків, але вони нічого не відповіли.

7 років потому інтернет остаточно наштовхнув дівчат на думку, що вони не до кінця знають своє походження. У листопаді 2021 року Емі, яка тоді мала блакитне волосся, запостила у TikTok відео, як їй роблять пірсинг брови. Це відео побачив друг Ано Сартанії та надіслав їй. Схожість між дівчатами вражала.

"Коли я вперше побачила її, то подумала, що дивлюсь на себе", – пригадала Ано.

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Вона зацікавилася своїм "двійником" і намагалася відшукати дівчину в інтернеті, але не змогла її знайти, тож поділилася відео в університетській групі WhatsApp. Знайома Емі побачила це повідомлення та допомогла їм сконтактуватись у Facebook.

Дівчата переписувались, а потім зустрілись у метро Тбілісі.

"Кожна людина має власний запах. Коли я обійняла її, то відчула знайомий запах. Потім голос…" – розповідала Ано у коментарі La Repubblica.

Надзвичайно схожі між собою дівчата виявили, що обидві народилися в пологовому будинку у місті Кірцхі на заході Грузії. Однак у їхніх свідоцтвах про народження були вказані зовсім різні дати.

При цьому між дівчатами було занадто багато схожого. Їм подобалася однакова музика, обидві любили танцювати й мали схожі зачіски. Також виявилося, що в них однакове генетичне захворювання кісток – дисплазія.

Дівчата вкотре почали розпитувати про це батьків. Виявилося, що дані в офіційних свідоцтвах про народження дівчат таки були неправильними. Близнючки народились 20 червня 2002 року. А їхня біологічна матір – Аза Шоні.

Ано Сартанія та Емі Хвітія, яким зараз 21 рік, возз'єднались завдяки TikTok

Емі знайшла групу у Facebook під назвою "Я шукаю" (vedzeb), де є понад 230 тисяч учасників. Цю групу створила журналістка Тамуна Мусерідзе після того, як дізналася, що її всиновили.

Жінка шукала біологічних родичів, а натомість розкопала дані про чорний ринок усиновлення, що існував у Грузії з початку 1950-х до 2005 року.

У групі було багато матерів, яким брехали, що їхні діти померли при народженні, а також багато дітей, які, як Ано і Емі, намагалися дізнатися правду про своє походження. Дівчата знайшли біологічну маму в тій же групі.

Молода жінка з Німеччини відповіла, що її мати народила дівчаток-близнючок у Кіртському пологовому будинку в 2002 році, але їй сказали, що вони померли. Тести ДНК показали, що дівчина з групи у Facebook – сестра дівчат. Вона жила у Німеччині разом з їхньою біологічною матір'ю Азою.

Емі хотіла зустрітися з Азою, але Ано була налаштована більш скептично. Вона думала, що їхня рідна мати продала їх. Зрештою, обидві дівчини вирушили до Німеччини на знайомство. Вони вперше побачили біологічну матір. ВВС зафільмували цей зворушливий момент – усі троє обіймались і плакали.

Аза розповіла, що впала в кому після пологів. Коли вона прийшла до тями, лікарі сказали, що її доньки померли. "Тіла" немовлят не показали.

Насправді дітей нелегально продали сім’ям, що живуть у різних частинах Грузії. La Repubblica пише, що до цього був причетний біологічний батько дівчат, який думав, що дівчата не від нього.

Ано виховували у Тбілісі, а Емі – у місті Зугдіді. Жодна з названих сімей не знала, що дівчата були близнючками. Також вони стверджують, що не знали про незаконність своїх дій.

Дівчат розлучили у 2002 році та нелегально віддали на усиновлення

Ано каже, що часто мала дивні видіння, які, попри фізичну розлуку, могли свідчити про зв’язок з її сестрою.

"У мене завжди було відчуття, що хтось слідкує за мною, куди б я не йшла", – ділиться вона.

Нині сестри постійно спілкуються, подорожують разом і розповідають свою дивовижну історію у соцмережах.

У 2005 році Грузія змінила своє законодавство про усиновлення, а у 2006 році – посилила закони про боротьбу з торгівлею людьми.

Однак багато дітей, які стали жертвами чорного ринку всиновлення, досі шукають своїх біологічних рідних.