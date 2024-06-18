Там бував "Кобзар" і кістки динозавра. Що ви знаєте про діяльність людини у космосі? ТЕСТ

Плодові мушки Першими тваринами, які опинились у космосі, були плодові мушки, яких відправили туди 20 лютого 1947 року на борту американської ракети V-2, що досягла 109 км (68 миль) за 3 хвилини 10 секунд. Живі мушки перебували у спеціальній капсулі, яка катапультувалася на Землю на парашуті. Першим ссавцем, який побував у космосі, став макака-резус на ім'я Альберт II, який полетів у 1949-му і загинув при падінні з парашутом. Обидві ці місії були суборбітальними. Першою твариною, яка побувала саме на орбіті Землі, була собака Лайка (СРСР, 1957 рік), але вона не пережила місії. Водночас Білка і Стрілка у 1960 році стали першими тваринами, які здійснили політ на орбіту Землі і успішно приземлились. Вони і зображені на фото. Макака Альберт ІІ Першими тваринами, які опинились у космосі, були плодові мушки, яких відправили туди 20 лютого 1947 року на борту американської ракети V-2, що досягла 109 км (68 миль) за 3 хвилини 10 секунд. Живі мушки перебували у спеціальній капсулі, яка катапультувалася на Землю на парашуті. Першим ссавцем, який побував у космосі, став макака-резус на ім'я Альберт II, який полетів у 1949-му і загинув при падінні з парашутом. Обидві ці місії були суборбітальними. Першою твариною, яка побувала саме на орбіті Землі, була собака Лайка (СРСР, 1957 рік), але вона не пережила місії. Водночас Білка і Стрілка у 1960 році стали першими тваринами, які здійснили політ на орбіту Землі і успішно приземлились. Вони і зображені на фото. Собаки Білка і Стрілка Першими тваринами, які опинились у космосі, були плодові мушки, яких відправили туди 20 лютого 1947 року на борту американської ракети V-2, що досягла 109 км (68 миль) за 3 хвилини 10 секунд. Живі мушки перебували у спеціальній капсулі, яка катапультувалася на Землю на парашуті. Першим ссавцем, який побував у космосі, став макака-резус на ім'я Альберт II, який полетів у 1949-му і загинув при падінні з парашутом. Обидві ці місії були суборбітальними. Першою твариною, яка побувала саме на орбіті Землі, була собака Лайка (СРСР, 1957 рік), але вона не пережила місії. Водночас Білка і Стрілка у 1960 році стали першими тваринами, які здійснили політ на орбіту Землі і успішно приземлились. Вони і зображені на фото. Собака Лайка Першими тваринами, які опинились у космосі, були плодові мушки, яких відправили туди 20 лютого 1947 року на борту американської ракети V-2, що досягла 109 км (68 миль) за 3 хвилини 10 секунд. Живі мушки перебували у спеціальній капсулі, яка катапультувалася на Землю на парашуті. Першим ссавцем, який побував у космосі, став макака-резус на ім'я Альберт II, який полетів у 1949-му і загинув при падінні з парашутом. Обидві ці місії були суборбітальними. Першою твариною, яка побувала саме на орбіті Землі, була собака Лайка (СРСР, 1957 рік), але вона не пережила місії. Водночас Білка і Стрілка у 1960 році стали першими тваринами, які здійснили політ на орбіту Землі і успішно приземлились. Вони і зображені на фото.