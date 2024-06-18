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Там бував "Кобзар" і кістки динозавра. Що ви знаєте про діяльність людини у космосі? ТЕСТ

Олена Барсукова — 18 червня, 06:00
Фото: fStop Images - Caspar Benson/Depositphotos
Там бував Кобзар і кістки динозавра. Що ви знаєте про діяльність людини у космосі? ТЕСТ
Фото: fStop Images - Caspar Benson/Depositphotos

Люди хочуть колонізувати Марс, запускають космічні апарати для досліджень Сонячної системи, а також вирушають в позаземну подорож як космічні туристи.

Дослідники з різних країн тяжко працюють у космосі задля нових наукових відкриттів. А також вирощують рослини, грають на музичних інструментах і розважаються.

Чи знаєте ви цікаві факти про діяльність людини в космосі, історію досліджень та побут астронавтів?

Перевірте себе у новому тесті від "УП. Життя"!

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Коли люди вперше запустили штучний супутник у космос?

Фото ІЛЮСТРАТИВНЕ: Michael Dunning/GettyImages
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Хто першим ступив на Місяць?

Фото: NASA
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Які з цих фактів про українського космонавта Леоніда Каденюка – правдиві?

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Як звали українського засновника практичної космонавтики та вʼязня ГУЛАГ, під чиїм керівництвом було здійснено перший запуск людини в космос?

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Зразки якого астероїда першими привезли на Землю для досліджень у 2005 році?

Фото: JAXA
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Яка з цих планет найбільш досліджена людиною?

Фото: NASA
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Які тварини першими були доставлені у космос?

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Які з цих предметів побували у космосі?

Фото: The NYT
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Коли люди вперше сфотографували Землю з космосу?

Фото: White Sands Missile Range/ Applied Physics Laboratory/ Wikimedia Commons
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Який продукт першим виростили у космосі для їжі?

Фото: NASA
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Як астронавти миються у космосі?

Фото: NASA Johnson
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Хто є найстарішою людиною, яка побувала в космосі?

Фото: Blue Origin
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Як називався астероїд, на який вперше вдалося приземлити космічний апарат?

Фото: nasa.gov
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Що це за фото і за яких обставин воно було зроблене?

Фото: hubblesite