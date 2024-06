Кістки динозаврів Усі варіанти правдиві! У космосі не раз бували кістки динозаврів. У 1985 році на апараті Challenger туди відправили шматок хребця і яєчну шкаралупу майазавра, у 1998 на апараті Endeavour– череп целофіза, у 2014-му на апараті Orion – кістки тиранозавра, а у 2021 році компанія Blue Origin відправила на ракеті New Shepard кістки дромеозавра. Також на Міжнародній космічній станції побував костюм горили (2016). У 2010 році астронавтка NASA Шеннон Вокер взяла на МКС годинник Амелії Ергарт, яка першою перелетіла Атлантичний океан. А у 2021 році шотландський м'ясник Саймон Хоуї спільно з фірмою Stratonaut відправив запаковану шотландську страву хагіс (зварений у шлунку лівер) на метеозонді на висоту понад 32 км над Землею. Костюм горили Усі варіанти правдиві! У космосі не раз бували кістки динозаврів. У 1985 році на апараті Challenger туди відправили шматок хребця і яєчну шкаралупу майазавра, у 1998 на апараті Endeavour– череп целофіза, у 2014-му на апараті Orion – кістки тиранозавра, а у 2021 році компанія Blue Origin відправила на ракеті New Shepard кістки дромеозавра. Також на Міжнародній космічній станції побував костюм горили (2016). У 2010 році астронавтка NASA Шеннон Вокер взяла на МКС годинник Амелії Ергарт, яка першою перелетіла Атлантичний океан. А у 2021 році шотландський м'ясник Саймон Хоуї спільно з фірмою Stratonaut відправив запаковану шотландську страву хагіс (зварений у шлунку лівер) на метеозонді на висоту понад 32 км над Землею. Шотландська страва “хагіс” Усі варіанти правдиві! У космосі не раз бували кістки динозаврів. У 1985 році на апараті Challenger туди відправили шматок хребця і яєчну шкаралупу майазавра, у 1998 на апараті Endeavour– череп целофіза, у 2014-му на апараті Orion – кістки тиранозавра, а у 2021 році компанія Blue Origin відправила на ракеті New Shepard кістки дромеозавра. Також на Міжнародній космічній станції побував костюм горили (2016). У 2010 році астронавтка NASA Шеннон Вокер взяла на МКС годинник Амелії Ергарт, яка першою перелетіла Атлантичний океан. А у 2021 році шотландський м'ясник Саймон Хоуї спільно з фірмою Stratonaut відправив запаковану шотландську страву хагіс (зварений у шлунку лівер) на метеозонді на висоту понад 32 км над Землею. Годинник льотчиці Амелії Ергард Усі варіанти правдиві! У космосі не раз бували кістки динозаврів. У 1985 році на апараті Challenger туди відправили шматок хребця і яєчну шкаралупу майазавра, у 1998 на апараті Endeavour– череп целофіза, у 2014-му на апараті Orion – кістки тиранозавра, а у 2021 році компанія Blue Origin відправила на ракеті New Shepard кістки дромеозавра. Також на Міжнародній космічній станції побував костюм горили (2016). У 2010 році астронавтка NASA Шеннон Вокер взяла на МКС годинник Амелії Ергарт, яка першою перелетіла Атлантичний океан. А у 2021 році шотландський м'ясник Саймон Хоуї спільно з фірмою Stratonaut відправив запаковану шотландську страву хагіс (зварений у шлунку лівер) на метеозонді на висоту понад 32 км над Землею. Усі варіанти Усі варіанти правдиві! У космосі не раз бували кістки динозаврів. У 1985 році на апараті Challenger туди відправили шматок хребця і яєчну шкаралупу майазавра, у 1998 на апараті Endeavour– череп целофіза, у 2014-му на апараті Orion – кістки тиранозавра, а у 2021 році компанія Blue Origin відправила на ракеті New Shepard кістки дромеозавра. Також на Міжнародній космічній станції побував костюм горили (2016). У 2010 році астронавтка NASA Шеннон Вокер взяла на МКС годинник Амелії Ергарт, яка першою перелетіла Атлантичний океан. А у 2021 році шотландський м'ясник Саймон Хоуї спільно з фірмою Stratonaut відправив запаковану шотландську страву хагіс (зварений у шлунку лівер) на метеозонді на висоту понад 32 км над Землею.