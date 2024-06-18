Тест
Там бував "Кобзар" і кістки динозавра. Що ви знаєте про діяльність людини у космосі? ТЕСТ
Фото: fStop Images - Caspar Benson/Depositphotos
Фото: fStop Images - Caspar Benson/Depositphotos
Люди хочуть колонізувати Марс, запускають космічні апарати для досліджень Сонячної системи, а також вирушають в позаземну подорож як космічні туристи.
Дослідники з різних країн тяжко працюють у космосі задля нових наукових відкриттів. А також вирощують рослини, грають на музичних інструментах і розважаються.
Чи знаєте ви цікаві факти про діяльність людини в космосі, історію досліджень та побут астронавтів?
Перевірте себе у новому тесті від "УП. Життя"!
Коли люди вперше запустили штучний супутник у космос?
Фото ІЛЮСТРАТИВНЕ: Michael Dunning/GettyImages
Хто першим ступив на Місяць?
Фото: NASA
Які з цих фактів про українського космонавта Леоніда Каденюка – правдиві?
Як звали українського засновника практичної космонавтики та вʼязня ГУЛАГ, під чиїм керівництвом було здійснено перший запуск людини в космос?
Зразки якого астероїда першими привезли на Землю для досліджень у 2005 році?
Фото: JAXA
Яка з цих планет найбільш досліджена людиною?
Фото: NASA
Які тварини першими були доставлені у космос?
Які з цих предметів побували у космосі?
Фото: The NYT
Коли люди вперше сфотографували Землю з космосу?
Фото: White Sands Missile Range/ Applied Physics Laboratory/ Wikimedia Commons
Який продукт першим виростили у космосі для їжі?
Фото: NASA
Як астронавти миються у космосі?
Фото: NASA Johnson
Хто є найстарішою людиною, яка побувала в космосі?
Фото: Blue Origin
Як називався астероїд, на який вперше вдалося приземлити космічний апарат?
Фото: nasa.gov
Що це за фото і за яких обставин воно було зроблене?
Фото: hubblesite