Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ

28 червня в Україні відзначають День Конституції – основного закону, за яким живе наша країна.

Конституція – це не просто збірка декларативних фраз, це справжні правила гри, червоні лінії та фундамент України.

Для українців вона є таким самим символом, як тризуб чи прапор.

Ухвалення Конституції 26 років тому стало не менш важливим, ніж проголошення незалежності, адже це свідчення зрілості суспільства та нашого глибокого правового коріння.

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1/10 Яку конституцію традиційно вважають першою в Україні? Конституція, ухвалена після проголошення незалежності Конституцію Пилипа Орлика прийнято вважати найпершою, хоча історики сперечаються, чи була вона конституцією в сучасному розмінні. Конституція Орлика не мала реальної юридичної сили, бо була укладена у вигнанні в молдавському містечку Бендери (тоді – територія Османської Імперії) після поразки Івана Мазепи у битві під Полтавою. Конституція Української Держави Скоропадського Конституцію Пилипа Орлика прийнято вважати найпершою, хоча історики сперечаються, чи була вона конституцією в сучасному розмінні. Конституція Орлика не мала реальної юридичної сили, бо була укладена у вигнанні в молдавському містечку Бендери (тоді – територія Османської Імперії) після поразки Івана Мазепи у битві під Полтавою. Конституція Пилипа Орлика Конституцію Пилипа Орлика прийнято вважати найпершою, хоча історики сперечаються, чи була вона конституцією в сучасному розмінні. Конституція Орлика не мала реальної юридичної сили, бо була укладена у вигнанні в молдавському містечку Бендери (тоді – територія Османської Імперії) після поразки Івана Мазепи у битві під Полтавою. «Руська правда» Ярослава Мудрого Конституцію Пилипа Орлика прийнято вважати найпершою, хоча історики сперечаються, чи була вона конституцією в сучасному розмінні. Конституція Орлика не мала реальної юридичної сили, бо була укладена у вигнанні в молдавському містечку Бендери (тоді – територія Османської Імперії) після поразки Івана Мазепи у битві під Полтавою.

2/10 Звідки тягнеться коріння української конституції? З конституції Пилипа Орлика Коріння української конституції тягнеться ще з часів Київської Русі, а саме «Руської правди» Ярослава Мудрого ХІ століття. «Руська правда» також є і однією з найдавніших памʼяток староукраїнської мови. З козацького звичаєвого права Коріння української конституції тягнеться ще з часів Київської Русі, а саме «Руської правди» Ярослава Мудрого ХІ століття. «Руська правда» також є і однією з найдавніших памʼяток староукраїнської мови. Зі Сталінської конституції 1936 року Коріння української конституції тягнеться ще з часів Київської Русі, а саме «Руської правди» Ярослава Мудрого ХІ століття. «Руська правда» також є і однією з найдавніших памʼяток староукраїнської мови. З «Руської правди» Ярослава Мудрого Коріння української конституції тягнеться ще з часів Київської Русі, а саме «Руської правди» Ярослава Мудрого ХІ століття. «Руська правда» також є і однією з найдавніших памʼяток староукраїнської мови.

3/10 Яка конституція першою мала реальну юридичну силу на території України? Конституція Речі Посполитої 1791 року Першою юридично діючою на території України (Правобережжі) була конституція Речі Посполитої, ухвалена 3 травня 1791 року. Вже в 1795 році, в ході третього поділу Речі Посполитої, українські землі розділили між собою Росія і Австрія, а основний закон втратив свою силу, але не історичне значення. Щороку 3 травня День Конституції святкують у Польщі. Конституція Української Держави Скоропадського Першою юридично діючою на території України (Правобережжі) була конституція Речі Посполитої, ухвалена 3 травня 1791 року. Вже в 1795 році, в ході третього поділу Речі Посполитої, українські землі розділили між собою Росія і Австрія, а основний закон втратив свою силу, але не історичне значення. Щороку 3 травня День Конституції святкують у Польщі. Конституція Пилипа Орлика Першою юридично діючою на території України (Правобережжі) була конституція Речі Посполитої, ухвалена 3 травня 1791 року. Вже в 1795 році, в ході третього поділу Речі Посполитої, українські землі розділили між собою Росія і Австрія, а основний закон втратив свою силу, але не історичне значення. Щороку 3 травня День Конституції святкують у Польщі. Конституція УСРР 1919 року Першою юридично діючою на території України (Правобережжі) була конституція Речі Посполитої, ухвалена 3 травня 1791 року. Вже в 1795 році, в ході третього поділу Речі Посполитої, українські землі розділили між собою Росія і Австрія, а основний закон втратив свою силу, але не історичне значення. Щороку 3 травня День Конституції святкують у Польщі.

4/10 Чи була в України Конституція за часів УНР? Так, була Конституцію Української народної республіки Центральна рада ухвалила 29 квітня 1918 року – в останній день існування УНР. Після цього до влади в результаті перевороту прийшов Павло Скоропадський, який згодом представив свою конституцію. Ні, не було Конституцію Української народної республіки Центральна рада ухвалила 29 квітня 1918 року – в останній день існування УНР. Після цього до влади в результаті перевороту прийшов Павло Скоропадський, який згодом представив свою конституцію.

5/10 Скільки всього конституцій було в радянській Україні? 4 Усього радянських конституцій було чотири: 1919, 1929, 1937 і 1978 років. Вони були еталоном лицемірності. З одного боку, конституції надавали широкі демократичні свободи, вводили вільні вибори та гарантували права людини, але наразі саме на радянський період припадало найбільше репресій, страт та заслань за всю історію України. 3 Усього радянських конституцій було чотири: 1919, 1929, 1937 і 1978 років. Вони були еталоном лицемірності. З одного боку, конституції надавали широкі демократичні свободи, вводили вільні вибори та гарантували права людини, але наразі саме на радянський період припадало найбільше репресій, страт та заслань за всю історію України. 2 Усього радянських конституцій було чотири: 1919, 1929, 1937 і 1978 років. Вони були еталоном лицемірності. З одного боку, конституції надавали широкі демократичні свободи, вводили вільні вибори та гарантували права людини, але наразі саме на радянський період припадало найбільше репресій, страт та заслань за всю історію України. 1 Усього радянських конституцій було чотири: 1919, 1929, 1937 і 1978 років. Вони були еталоном лицемірності. З одного боку, конституції надавали широкі демократичні свободи, вводили вільні вибори та гарантували права людини, але наразі саме на радянський період припадало найбільше репресій, страт та заслань за всю історію України.

6/10 В якому році ухвалили першу Конституцію незалежної України? 1991 році Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року, до неї в Україні подовжувала діяти конституція УРСР 1977 року. 1996 році Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року, до неї в Україні подовжувала діяти конституція УРСР 1977 року. 1993 році Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року, до неї в Україні подовжувала діяти конституція УРСР 1977 року. 1999 році Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року, до неї в Україні подовжувала діяти конституція УРСР 1977 року.

7/10 Кого вважають «батьком» першої Конституції незалежної України? Укрінформ Олександра Мороза «Батьком» Конституції справедливо вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту. Саме він представляв з трибуни Верховної Ради усі її статті в «конституційну ніч» 1996 року. В’ячеслава Чорновола «Батьком» Конституції справедливо вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту. Саме він представляв з трибуни Верховної Ради усі її статті в «конституційну ніч» 1996 року. Леоніда Кучму «Батьком» Конституції справедливо вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту. Саме він представляв з трибуни Верховної Ради усі її статті в «конституційну ніч» 1996 року. Михайла Сироту «Батьком» Конституції справедливо вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту. Саме він представляв з трибуни Верховної Ради усі її статті в «конституційну ніч» 1996 року.

8/10 Яке питання викликало найбільше дискусій у Верховній Раді під час голосування за Конституцію? Мова У сесійній залі найбільші пристрасті вирували довкола державних символів, мови та статусу Криму. Комуністи навідріз відмовлялись підтримувати тризуб і синьо-жовтий прапор, патріотична чистина депутатів не погоджувались на автономію Криму. У результаті був досягнутий непростий компроміс, в якому статус півострова обміняли на підтримку української символіки. Статус Криму У сесійній залі найбільші пристрасті вирували довкола державних символів, мови та статусу Криму. Комуністи навідріз відмовлялись підтримувати тризуб і синьо-жовтий прапор, патріотична чистина депутатів не погоджувались на автономію Криму. У результаті був досягнутий непростий компроміс, в якому статус півострова обміняли на підтримку української символіки. Державні символи У сесійній залі найбільші пристрасті вирували довкола державних символів, мови та статусу Криму. Комуністи навідріз відмовлялись підтримувати тризуб і синьо-жовтий прапор, патріотична чистина депутатів не погоджувались на автономію Криму. У результаті був досягнутий непростий компроміс, в якому статус півострова обміняли на підтримку української символіки. Усе перелічене У сесійній залі найбільші пристрасті вирували довкола державних символів, мови та статусу Криму. Комуністи навідріз відмовлялись підтримувати тризуб і синьо-жовтий прапор, патріотична чистина депутатів не погоджувались на автономію Криму. У результаті був досягнутий непростий компроміс, в якому статус півострова обміняли на підтримку української символіки.

9/10 Скільки часу тривало засідання Верховної Ради, під час якого ухвалили Конституцію? 2 дні Нову Конституцію було ухвалено о 9:20 ранку 28 вересня 1996 року після 24 годинного марафону майже безперервної роботи. 24 години Нову Конституцію було ухвалено о 9:20 ранку 28 вересня 1996 року після 24 годинного марафону майже безперервної роботи. 2 години Нову Конституцію було ухвалено о 9:20 ранку 28 вересня 1996 року після 24 годинного марафону майже безперервної роботи. 12 годин Нову Конституцію було ухвалено о 9:20 ранку 28 вересня 1996 року після 24 годинного марафону майже безперервної роботи.