Тест
Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ
28 червня в Україні відзначають День Конституції – основного закону, за яким живе наша країна.
Конституція – це не просто збірка декларативних фраз, це справжні правила гри, червоні лінії та фундамент України.
Для українців вона є таким самим символом, як тризуб чи прапор.
Ухвалення Конституції 26 років тому стало не менш важливим, ніж проголошення незалежності, адже це свідчення зрілості суспільства та нашого глибокого правового коріння.
УП.Життя пропонує вам пройти тест та перевірити свої знання з історії творення українського основного закону.
ВІДЕО ДНЯ
Яку конституцію традиційно вважають першою в Україні?
Звідки тягнеться коріння української конституції?
Яка конституція першою мала реальну юридичну силу на території України?
Чи була в України Конституція за часів УНР?
Скільки всього конституцій було в радянській Україні?
В якому році ухвалили першу Конституцію незалежної України?
Кого вважають «батьком» першої Конституції незалежної України?
Укрінформ